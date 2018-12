Bruselas replica a May niega cambios en el acuerdo del Brexit

Bruselas, 18 Dic. (EUROPA PRESS).- La Comisión Europea ha replicado este martes a la primera ministra británica, Theresa May, que la víspera defendió que había margen para obtener más garantías por parte de la UE sobre el acuerdo de divorcio, que “no hay más reuniones previstas”, cerrando así la puerta a nuevas negociaciones antes de que el Tratado de Retirada se someta al voto de la Cámara de los Comunes en enero.

“En este punto no hay más reuniones previstas por nuestra parte”, ha indicado en una rueda de prensa en Bruselas una portavoz comunitaria, quien se ha remitido a lo dicho en los últimos días por el bloque comunitario respecto a que el pacto sobre la mesa es “el mejor y el único posible” y que no hay margen alguno para “reabrirlo o renegociarlo”.

Los líderes de la Unión Europea a 27 ofrecieron en una cumbre el pasado jueves “todas las aclaraciones posibles” para ayudar a May a que el acuerdo cuente con el apoyo de los diputados británicos, según dijo el lunes el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, palabras que ha recordado este martes la portavoz para responder a la primera ministra británica.

A pesar de la firmeza del mensaje de los líderes, May mantuvo tras la cumbre europea que seguía aspirando a conseguir de sus socios “mayores garantías jurídicas” sobre el carácter temporal de la solución de emergencia diseñada para la frontera irlandesa.

Se trata de un mecanismo previsto como último recurso en el acuerdo de divorcio, que solo se activará tras el periodo de transición si las partes no han negociado una alternativa mejor, pero que en la Cámara de los Comunes es visto como un riesgo de que el país quede “atrapado” en la unión aduanera para siempre.

La primera ministra británica volvió a asegurar que veía posible estas aclaraciones adicionales que los 27 le niegan en una comparecencia el lunes, durante la que anunció que finalmente llevará el acuerdo al Parlamento británico en la semana del 14 de enero, solo una semana antes de la fecha límite y más tarde de lo reclamado por el Partido Laborista.

La Cámara de los Comunes estaba citada el 11 de diciembre para pronunciarse sobre el acuerdo que ha negociado el Gobierno de Theresa May con la UE. Consciente de la falta de apoyos, May anunció un día antes el aplazamiento ‘sine die’ de la votación, a la espera de negociar variaciones jurídicas que el bloque no acepta. (Europa Press)