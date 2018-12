La alianza PAC-PUSC-PLN: El Gobierno está generando un mayor enfrentamiento social

El presente artículo se basa en gran parte al análisis de coyuntura realizado por la Comisión Política del Partido Frente Amplio, y a mi visión como ciudadana comprometida con la igualdad y la libertad. Espero que la siguiente reflexión permita a las y los lectores tener un panorama más claro sobre los últimos acontecimientos que en el plano político están sucediendo, y así se formen un criterio informado, que les lleve a la acción política; pues sólo el Pueblo salva al Pueblo.

Es evidente el descontento generalizado que se acumula en cada vez más sectores de la población, con la gestión del actual gobierno y su alianza PAC-PLUSC. El repunte del PAC en las pasadas elecciones fue producto, en gran medida, a la articulación de sectores políticos y ciudadanos que trabajaron intensamente por impedir el triunfo de Restauración Nacional, en segunda ronda; así como el empuje de un importante sector empresarial, medios de comunicación, y la jerarquía católica. Sin embargo, las actuaciones del Partido Acción Ciudadana en su alianza con el bipartidismo, posiblemente va a generar un mayor abstencionismo para las próximas elecciones, así como la profundización del vínculo entre los sectores excluidos y los partidos neopentecostales y extremistas de derecha que, de manera oportunista, han optado por hacer oposición al actual paquete fiscal.

No obstante, el actual gobierno ha decepcionado a la mayor parte de las y los costarricenses; lo que se tradujo en el movimiento contra el combo fiscal, el cual se ha convertido en el mayor movimiento social y popular desde la lucha contra el Tratado de Libre Comercio (2004-2007). Desde la oposición, en la Asamblea Legislativa liderada por el diputado frenteamplista José María Villalta y sumada a los movimientos sindicales, campesinos y de otros sectores, se tiene claridad en cuanto a que el Plan Fiscal no soluciona la crisis fiscal, sino que sostiene y profundiza las causas estructurales del déficit, y recarga el mayor esfuerzo tributario sobre los sectores más pobres del país.

Por parte del Gobierno de la República y el partido oficialista, se ha mostrado una gran prepotencia y falta de visión estadista, a la hora de hacerle frente al movimiento de protesta. Éste lo ha ignorado, denigrado e invisibilizado, sin considerar que éste ha sido un movimiento de protesta pacífico y sumamente amplio. La ausencia de diálogo y negociación es muy preocupante, pues esto puede elevar el nivel de descontento de la ciudadanía. El tema fiscal ha puesto en evidencia las odiosas diferencias entre las clases sociales y la desigualdad existente en este país. El Gobierno ha desplegado un discurso que tiende a deshumanizar al que es diferente, y actúa como legitimador de la violencia política y social contra ese otro, que llama y promueve la represión y anulación del movimiento social.

El conflicto existente alrededor no sólo del modelo fiscal, sino sobre el modelo económico y estatal no se salda con la aprobación del Plan Fiscal, sino que se avecina una arremetida contra las instituciones del Estado Social de Derecho. Está claro que los sectores duros del neoliberalismo han visto una coyuntura propicia para avanzar su agenda privatizadora y desmanteladora del Estado. Ante esto, se hace necesario la construcción de espacios y plataformas de articulación amplias, de movimientos y sectores sociales claves para enfrentar esta nueva arremetida conservadora.

Un peligro latente es que ante la desilusión provocada por las políticas del PAC, se produzca un auge de las denominaciones neopentecostales en el país (como ha sucedido en otros países de A.L.). En nuestro territorio, para el año 1974 existían 265 congregaciones evangélicas y para el 2013 operaban 3750; con presencia en todo el territorio nacional y que además han fungido como “células” político-electorales. Los sectores costeros y provincias como Guanacaste han sido presas de los “políticos-pastores”. Es necesario impedir que los sectores más excluidos queden a merced de las iglesias y partidos religiosos. El riesgo del ascenso de los partidos neopentecostales y de extrema derecha, junto a la arremetida alianza PLN-PUSC-PAC constituye un escenario donde impera la necesidad de hacer frente al conservadurismo cultural y a la arremetida neoliberal; y donde la negociación con estos actores y los movimientos y partidos de izquierda se hace más compleja y difícil.

No obstante, el Plan Fiscal fue aprobado, el esfuerzo realizado por el movimiento de oposición ha dejado enseñanzas y ganancias. En primer lugar, ha sido un avance lograr un espacio de confluencia de todas las organizaciones sindicales del país, que en años anteriores se encontraban atomizadas y dispersas. En segundo lugar, se hizo evidente el gran poder de convocatoria que tiene el sector sindical, pese a los ataques desde diferentes trincheras. En tercer lugar, fue clave la incorporación de otros sectores comunales y territoriales a la lucha. Según datos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR, la mayor movilización se produjo en las áreas costeras; lo que no es de extrañar, considerando que son los territorios más abandonados por el Estado y que sufren los mayores niveles de pobreza. Sería importante que el movimiento sindical realice un análisis profundo sobre sus aciertos y desaciertos en esta lucha, con el fin de verse fortalecido.

Hoy más que nunca se hace necesaria la concientización, la denuncia y la organización de la ciudadanía. Costa Rica debe convertirse en un pueblo defensor de sus derechos, el pacifismo del costarricense no debe confundirse con la pasividad ante la injusticia. El Movimiento Sindical y en general el Movimiento Social Ciudadano continúa protestando y desde los sectores educativos, anuncian continuar el movimiento de huelga el próximo año. Actualmente sumado al Plan Fiscal se aprobó por la vía rápida restricciones al derecho a la huelga; lo que es abiertamente alarmante, pues se coloca una mordaza a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que manifiesten descontento ante el actuar del gobierno. Recordemos que el primer poder de la República es el Pueblo, si éste no tiene posibilidades de manifestarse, se estaría mutilando el Estado de Derecho y acercándonos a una tiranía. Es el momento de llamar a toda la ciudadanía a fortalecer esta lucha, ya que, como hemos visto, el plan fiscal es sólo el comienzo del recrudecimiento del Estado Neoliberal, que gobierna sólo para los intereses de la oligarquía nacional y el capital transnacional. No debemos permitir que la desigualdad aumente y que nuestro país sea cada vez más pobre, a costa de los intereses de quienes ostentan el poder político y económico. Somos más y unidos hacemos la diferencia, no perdamos la esperanza, somos capaces de construir un mundo mejor.

(*) Elena Arce Salazar es Antropóloga