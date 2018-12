Presidente mexicano López Obrador desmiente que tenga problemas de salud

Ciudad de México, 19 dic (Sputnik).- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador desmintió este miércoles versiones sobre problemas de su salud, y negó haber sufrido un desvanecimiento el fin de semana pasado durante una gira por el sureste del país.

“Estoy muy bien de salud, al 100 por ciento, gozo de cabal salud y me siento muy bien; y no me afecta el estarme levantando temprano: estoy acostumbrado y vamos a seguir así”, dijo aludiendo a sus conferencias de prensa que ofrece todos los días a las 07.00 de la mañana locales, después de encabezar una hora antes una reunión cotidiana del gabinete de Seguridad Nacional.

López Obrador, de 65 años, agregó que el ritmo intenso de su agenda cotidiana continuará inmutable, al responder una pregunta en el Palacio Nacional, donde celebra sus encuentros diarios con la prensa.

“Vamos a seguir trabajando 16 horas diarias, porque no va haber reelección, y vamos hacer en seis años lo de 12 años”, aseguró.

En la campaña electoral hacia los comicios de julio, en los que resultó ganador, circularon versiones sobre problemas de su salud.

López Obrador fue intervenido de emergencia en diciembre de 2013 por un doble infarto, siendo reanimado en quirófano.

En la operación le colocaron un “stent”, dispositivo para tratar los bloqueos significativos en las arterias del corazón, que pueden desencadenar problemas cardíacos, como es la hipertensión, según el principal columnista del periódico El Financiero, Raymundo Riva Palacio.

El investigador, que suele publicar filtraciones de altas fuentes gubernamentales, asegura que López Obrador contrató a un grupo de médicos cubanos tras el episodio cardiaco de 2013, quienes viven en Miami. (Sputnik)