Trump amenaza con no firmar ninguna ley hasta no tener recursos para el muro

Washington, 20 dic (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó hoy con no firmar ninguna ley hasta no tener una seguridad fronteriza “perfecta”, después de que el Senado aprobara un proyecto de presupuesto que busca evitar el cierre parcial de la Administración y que no incluye fondos para el muro con México.