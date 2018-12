De ratones y libros. (Of mice and books), 39

Viajes por mi biblioteca, 39

El amor, que mueve al Sol

y a las demás estrellas.

Dante

Y dale con la edad. Encaramado en la colina de mis 86 años repaso con un sentimiento de gratitud la memoria de lo vivido y espero pasar laboriosamente los años que me queden, con la ilusión de sumar algo en el platillo del Bien, de la balanza de la Historia.

A diferencia del poeta castellano Jorge Manrique (1440-1479), me he hecho el propósito de no ponerme triste

…Contemplando

Cómo se pasa la Vida,

Cómo se viene la Muerte,

Tan callando!

Y no comparto tampoco la angustia existencial del pagano Rubén Darío (nacido en 1867 en el pueblito de Metapa, Nicaragua; poeta genial, renovador indiscutible de la poesía española) cuando renegaba de su ser consciente, para resumir al final:

Y la Vida, que tienta con sus verdes racimos,

Y la Muerte, que aguarda con sus fúnebres ramos,

Y no saber a dónde vamos,

Ni de dónde venimos.

Incluso muchos preguntarán ¿para qué saber a dónde vamos o de dónde venimos, para qué saber nada, si ni el saber, ni el placer, ni las satisfacciones, ni las ilusiones, ni la memoria misma ni nada que dependa de las funciones apetitivas o cerebrales te vas a llevar con vos a ninguna parte cuando murás? E imaginan a David Rockefeller en la tantálida desesperación de sus más de 100 años, padeciendo tal vez la inexorable realidad de un cuerpo ya ajeno a todo placer, en el centro mismo de una fortuna inconmensurable.

¿Para qué se esfuerza todavía en aprender este Ratón que nació en 1932 y que morirá probablemente (seamos optimistas) en los próximos diez años?

Precisamente decidí entregar mi total adhesión a la causa de la porción más desfavorecida de la Humanidad (en el sentido de José Martí: Con los pobres de la Tierra quiero yo mi suerte echar) después de entender que no hay razones para pensar que Dios existe; me lo propuse después de años de perplejidad, cuando caí en la evidencia de que todas las personas a mi alrededor (y yo mismo) moriríamos en el lapso de unas cuantas décadas; pero que ese proceso biológico de aniquilación del equilibrio vital del animal o de la planta en su individualidad, no supondría normalmente el fin de la especie; sino que más bien la preservación de ésta, sobre todo si hablamos de la Especie Humana, significaba la persistencia de la esperanza en una futura victoria de lo que la Humanidad significa actual y potencialmente, esto es: la racionalidad, la libertad, la justicia, la sensibilidad, el Eros, frente a lo que, en contraposición, representa el Cosmos regido por leyes inexorables: la fría y ciega fatalidad de los mecanismos físico-químicos en su operar incesante.

Porque resulta que, en una medida aún modestisima, pero aceleradamente creciente, el ser humano ha empezado a introducir en el Universo un microcosmos con tendencia hacia la racionalidad, la libertad, la justicia, el amor, en contraste con el orden de todo el resto, gobernado por leyes físicas, químicas, bioquímicas fatales. Entonces el sentido de la Humanidad reside precisamente en su esfuerzo por consolidar aquel minúsculo y precario mundo humano dentro del Todo ineluctable. ¿Para qué? Para ir poco a poco imponiendo lo vital aun imprevisto, pero previsible, calculable, soñable, en el seno de lo que se da por descontado, de lo invariable; lo libre en lo inexorable, la ética en la fatalidad, todo, al fin, al servicio de la Erótica o apetito de vida (en sentido freudiano).

Pero dicho objetivo ¿es consustancial o al menos compatible con la búsqueda de la inmortalidad de cada individuo en particular, que es, creo, la aspiración más sentida de los seres humanos? O bien, como algunos piensan ¿no habría entre ambos propósitos un cierto grado de interferencia, cuando no una radical incompatibilidad?

Me hago esa pregunta porque, en efecto, como nos lo recuerda Yuval Noah Harari en su reciente libro Homo Deus (El Hombre Dios),

“…La Declaración Universal de los Derechos Humanos no dice que los humanos tengan <<el derecho a la vida hasta los noventa años de edad>>. Dice que todo ser humano tiene derecho a la vida. Punto. Tal derecho no está limitado por ninguna fecha de caducidad. En consecuencia, hoy día existe una minoría creciente de científicos y pensadores que hablan más abiertamente y afirman que la principal empresa de la ciencia es derrotar a la muerte y garantizar a los humanos la eterna juventud. Son ejemplos notables el gerontólogo Aubrey De Grey y el erudito e inventor Ray Kurzweil (…) Algunos expertos creen que los humanos vencerán a la muerte hacia el 2200, otros dicen que lo harán en 2100. Kurzweil y De Grey son incluso más optimistas: sostienen que quienquiera que en 2050 posea un cuerpo y una cuenta bancaria sanos tendrá una elevada probabilidad de alcanzar la inmortalidad al engañar a la muerte una década tras otra. Según Kurzweil y De Grey, cada diez años, aproximadamente, entraremos en la clínica y recibiremos un tratamiento de renovación que no sólo curará enfermedades, sino que también regenerará tejidos deteriorados y rejuvenecerá manos, ojos y cerebros…”

Cuando cumplí 50 años me senté a escribir un breve ensayo al que puse el nombre de “Manifiesto del Agnóstico”; que nunca publiqué: eran tiempos poco propicios a la edición. Allí sostengo que la conquista de la a-mortalidad individual a la que está aludiendo Harari (que ya entonces se estimaba asequible para un futuro no precisado), es una etapa en el ensanchamiento del poder de la Humanidad sobre el Cosmos.

Debo explicar que en aquel momento la Humanidad del futuro posible se me aparecía como un conjunto de seres humanos viviendo indefinidamente en una sociedad opulenta, armónica y justa, en régimen de bienes comunes; en fin, una comunidad de personas libres y sabias gracias a su longevidad, sólo distinguibles por la diversidad de sus personalidades y de sus ocupaciones, enteramente dedicada a aumentar el mayor bienestar de sus congéneres; así como a asegurar un grado de conocimiento y dominio sobre el Cosmos que garantizaría la pervivencia y la expansión de la Humanidad misma. Pero advertía en el tal folleto que el camino seguro para alcanzar aquel estado de cosas tenía que pasar por la superación del individualismo posesivo; por la definitiva eliminación de la explotación y de la brecha económica entre personas y naciones, y de los nacionalismos separatistas; por la afirmación de la vigencia de los derechos civiles y políticos conjuntamente con los económicos, sociales y culturales, y la supresión de todas las formas de discriminación de personas o grupos. En suma, la paz con justicia, basada en algo semejante a lo que Marx proponía para el Programa de Gotha: en un contexto cultural de solidaridad, pedir a cada quien según sus capacidades; dar a cada quien según sus necesidades.

Ahora bien, la posibilidad de alcanzar aquel sueño rosado de mis cincuenta abriles, viene siendo refutada con poderosos argumentos en Homo Deus, el libro que estamos comentando. Porque, en efecto, Harari empieza por rechazar dos de los (sobreentendidos) principales pilares de mi proyecto: i) la individualidad o el Yo humano indivisible; y ii) su esencial libertad de decisión; y termina por vaticinar la destitución y final extinction del Homo Sapiens; y su reemplazo por un futuro ser extra-humano (Homo Deus) algoritmo dominado por algoritmos, los que, dicho sea de paso, ya asoman sus orejas en nuestro horizonte. Y en efecto, sobre el ser humano dividuo,estructuralmente plural, escribe Harari:

“…A lo largo del último siglo, en la medida en que los científicos abrían la caja negra de los Sapiens, fueron descubriendo que allí no había alma, ni libre albedrío, ni yo …sino genes, hormonas y neuronas que obedecen las mismas leyes físicas y químicas que rigen el resto de la realidad…”

Esto tiene antecedentes ilustres. Recordemos, en primer lugar, la intuición del Emperador Adriano (Siglo II d. C.) acerca de la frágil consistencia del Alma: Animula vagula blandula, hospes comesque corporis (Almita mía, tierna y vacilante, huésped y compañera de mi cuerpo); en segundo lugar, la tesis marxista del acondicionamiento de la conciencia al ser, en el Siglo XIX; y ya en el Siglo XX, la tríada freudiana de la psiquis: yo, super-yo, ello.

No existe (Harari dixit) el libre albedrío, que es la esencia de los derechos de libertad:

“…lo que existe en realidad es una corriente de conciencia, y los deseos surgen y transcurren dentro de dicha corriente, pero no hay un yo permanente que posea los deseos, de modo que no tiene sentido preguntar si elijo mis deseos de manera determinada, aleatoria o libre…”

En todo caso, las conquistas modernas de las ciencias y las tecnologías entrañan, según Harari, poderes nunca antes imaginados en manos de ciertas personas, con el consiguiente peligro para los ciudadanos de a pie.

“…Si llegamos a tener alguna vez el poder de eliminar la muerte y el dolor de nuestro sistema, es probable que dicho poder baste para modificar ese mismo sistema prácticamente de la manera que lo queramos, y manipular nuestros órganos, emociones e inteligencia de mil modos diferentes (…) El ascenso de humanos a dioses puede seguir cualquiera de estos tres caminos: ingeniería biológica, ingeniería cyborg o ingeniería de seres no orgánicos”

Entonces, si, como lo hace Harari, rechazamos la dimensión mágica del mundo, de dioses sólo podrá hablarse en sentido figurado. Para mí, el humilde sapiens, aunque llegue a ser a-mortal y muy sabio, sigue siendo el mismo sapiens, que es pura bioquímica animal con un ingrediente hipertrofiado que lo singulariza y destaca: la conciencia racional. Pero Harari no dice lo mismo:

“…Cuando la tecnología nos permita remodelar la mente humana, Homo Sapiens desaparecerá, la historia humana llegará a su fin y se iniciará un tipo de proceso completamente nuevo, que la gente como el lector y como yo no podemos ni imaginar…”

Y recurre a un ejemplo significativo:

“…Cuando el automóvil sustituyó al carruaje tirado por caballos, no mejoramos los caballos: los retiramos. Quizá sea ya hora de hacer lo mismo con Homo sapiens.”

Ahora bien, si a los caballos los retiró Sapiens, la pregunta es ¿quién será el que retirará a Sapiens? ¿Será que entonces existirá un grupo de Super Sapiens, es decir, otros seres sobrehumanos con otra naturaleza, otras características de las que ahora tenemos?

Quien lee Homo Deus no puede, al final, dejar de advertir que el apodíctico Harari que hace polvo los paradigmas de la cultura y del pensamiento modernos, cuando el libro está por terminar se torna súbitamente dubitativo; sus contundentes afirmaciones se truecan en sendas preguntas. Y entonces concluiremos este pesado ratón glosando los tres interrogantes con los que se cierra la obra :

1.- En realidad, los organismos ¿son sólo algoritmos? ¿Se reduce

la vida a ser solamente procesamiento de datos?

Ya hemos advertido el uso ‘polisémico’ de la palabra algoritmo en la obra de Harari: resulta que algoritmos pueden ser los organismos, es decir, las personas, las cosas, los órganos públicos, las instituciones, pero también los métodos, las máquinas, los diagramas de flujo, los procesamientos de datos, etc. Entonces, si algoritmo es tantas cosas a la vez ¿cómo refutar o afirmar que los organismos también lo sean? Como decían los viejos procesalistas italianos, Harari ‘prova troppo’; y creo que esta polisemia (que no es sólo suya) es una nota falsa en su espléndida sinfonía.

Por otra parte, creo que, para ciertos efectos, la vida bien puede ser descrita como un procesamiento de datos, pero esa descripción no agota la riqueza de significados que la vida tiene para las personas; así como no altera el uso y significado que le doy a una mesa el saber que la dureza y tersura de la madera oculta el hecho de que es un conjunto de átomos separados por enormes distancias vacías.

2.- ¿Qué es más valioso: la inteligencia o la conciencia?

Lo que Harari quiere preguntarnos en realidad es si la inteligencia artificial es más importante que la inteligencia de las personas. Me parece una falsa contraposición, sacada tal vez de la famosa película de Kubrick, o de los mamarrachos que la siguieron. Las computadoras y otros chunches semejantes no tienen, cualitativamente, más inteligencia que un ábaco chino: son aparatos ideados para facilitar nuestros cálculos. La inteligencia refleja de los humanos es, para bien y para mal, inseparable de su conciencia.

3.- ¿Qué ocurrirá a la sociedad cuando algoritmos sin conciencia

pero muy inteligentes nos conozcan mejor que nosotros mismos?

Bajo la aparente contraposición: ‘organismos – algoritmos’, subyace la sempiterna lucha de clases: No es que los algoritmos amenacen destruirnos: quienes constituirán una grave amenaza contra la porción mayoritaria de la Humanidad serán personas sin conciencia, pero con poder que en el actual estado de cosas son los que decidirán sobre los algoritmos, y que eventualmente los usarían para destruirnos, como ya por siglos lo han hecho y lo hacen todavía con los armamentos convencionales.

El futuro será esplendoroso si las grandes mayorías del Mundo toman conciencia de la situación en que están siendo colocadas, y deciden ponerle remedio. De otro modo, podría convertirse en una pesadilla vivida con los ojos abiertos.

Sigue.

(*) Walter Antillon Montealegre es Abogado y Catedrático Emérito de la Universidad de Costa Rica.