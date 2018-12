Del 2018 al 2019, un salto de espanto

De cal y de arena

Por los problemas de muy distinto contenido y naturaleza que desafiaron –y siguen desafiando- el orden político, fiscal, económico y social del país, evidentemente este 2018 a punto de expirar ha sido un año muy complicado, con desenlaces que más de un observador no hubiéramos pronosticado a la luz de los elementos de juicio que había en mayo.

El candidato Carlos Alvarado Quesada ganó los comicios con los que en segunda ronda se convirtió en el Presidente de la República. Su triunfo fue contundente por el número de sufragios mas no por la cosecha de curules parlamentarias. El 60,67% del electorado le favoreció en los comicios de abril pero ello no le permitió corregir el lastre que para una gestión de gobierno representa tener limitado el apoyo de su fracción en el Parlamento a 10 curules de un total de 57. A lo que hay que agregar el desgaste no despreciable de su partido Acción Ciudadana por causa de múltiples errores y omisiones acumulados bajo la presidencia de Luis Guillermo Solís y el hecho irrefutable de que Alvarado no emergía en la política con liderazgo, prestigio y consolidada aureola como para convocar –por si solo- a una sociedad sumida en la incredulidad a que le ayudase a gobernar.

Sí fue meritoria su decisión de abrir su equipo de gobierno a personajes procedentes de otras tiendas y de convocarles a trabajar en una agenda con temas muy complicados incidentes en el desequilibrio fiscal, y en plantear como una segunda etapa de trabajo lo relativo a la redención de una economía necesitada de oxígeno, a enmendar hondos desajustes sociales y a depurar un aparato de gobierno por cierto harto ineficiente, plagado de trampas y gravoso en sus costos. Supo el mandatario asignar tareas y designar profesionales idóneos para ellas, sin importar su signo ideológico y sí su conocimiento de la solución de esa problemática agenda que llegó a acumular la festinada gestión de administraciones precedentes.

Otro acierto de Alvarado fue facilitar la construcción de entendimientos con Liberación Nacional, el partido con más curules en este cuatrienio y con el posicionamiento político “menos malo”. Debe reconocérseles este mérito a ambos, al presidente que reconoce la fragilidad de su contingente y al PLN que entiende los contenidos de la responsabilidad que le rodean y el significado de una gestión que visualiza las elecciones de 2022: ¿qué sentido tendría recibir un país arruinado por una guerra política fratricida?.

Plantear la lucha en términos de una confrontación de trincheras es del interés sólo de los partidos y los grupos anti-sistema. No veo a Liberación Nacional allí.

Parecida reflexión cabe respecto a la Unidad Social Cristiana. Hay en el gobierno figuras de ella procedentes, prominentes e influyentes en el tránsito de la campaña electoral, cuya presencia en la administración Alvarado –sin embargo- no apareja la del partido, ,Trprobablemente por algo que en mucho lleva la marca de los celos y del acomodo de fichas en el tablero del ’22. Poco a poco, a medida que desvanecen rivalidades, el PUSC va entrando en la razón que abona también la conducta del PLN. Tal no sería posible si el presidente Alvarado hubiese escogido la ruta de choque.

Esa estructura de gestión política es la conjunción de fuerzas fundamental para encarar los cambios a que se comprometieron los políticos del gobierno y de afuera del gobierno, por mandato de la ley de reforma fiscal y con los eslabones ligados a ella en el marco del trabajo de saneamiento de las finanzas públicas que posibilitarán que el país salga del atascadero en que está.

Los demás –sean los “cristeros”, los anti-sistema o los de otra denominación- tendrán que ver qué hacen. Pero no serán fichas indispensables para la toma de las decisiones que se asoman en el futuro cercano del gobierno, del PLN, del PUSC y del PAC.

En la etapa siguiente de la actividad política será exigible que haya fuerza, coherencia y precisión en los objetivos del trabajo. Un gobierno confundido, temeroso, incoherente, puede contaminar la plataforma de emprendimientos que le ha permitido sacar adelante el proyecto de ley # 20.580.

Viene un año difícil, complejo, como lo ha sido 2018. Los desafíos pendientes así lo dicen. En particular por la perversión de valores de que hace gala la cúpula de sindicalista enquistada en el Estado, de lo que se ufana y presume, muy lejos de comprender que esa línea estalinista no tiene arraigo aquí.

2019 será año difícil también, por los desafíos que le esperan a los tres poderes del Estado (cada uno en su ámbito) y de cara al desplante de quienes anuncian una nueva edición del asalto al orden público. ¿Qué va a suceder cuando llegue la hora de ejecutar los contenidos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en punto a tope salarial, sujeción de cesantía a normas uniformes, pago de dedicación exclusiva y de prohibiciones, racionalización del anárquico mundo de las pensiones y otros enmarañados mundos como el del enganche médico?. ¿Qué actitud asumirá el Ministerio de Trabajo ante la violación en que incurren algunos sindicatos de las providencias del artículo 350 del Código de la materia, visto que hasta ahora permanece cruzado de brazos?. ¿Cómo enfrentará la administración Alvarado los efectos de un progresivo deterioro social incidente en la agenda de trabajo del desarrollo y de la reconstrucción de la equidad, importante cuestión que de alguna forma gravita sobre la acción política del gobierno, de los partidos, de los grupos de presión, en un contexto fiscal que constriñe el margen de actuación de la autoridad pública?.

El 2019 será un año difícil también por lo que respecta a las relaciones financieras internacionales. El país está advertido de que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se queda corta ante las dimensiones del desequilibrio fiscal. Lo han marcado las calificadoras de riesgo Moody´s y Standard & Poor´s al evaluar los rendimientos efectivos de esta ley y los riesgos de no haber sido suficientemente previsores del impacto de un problema que sigue irresoluto e incidente en el aumento continuo de la carga de la deuda.

Saltamos de un año a otro, si no en un salto al vacío sí en algo parecido.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista