El cohete portador ruso Soyuz 2 con 28 satélites lanzado desde el cosmódromo Vostochni

Cosmódromo Vostochni (Rusia), 27 Dic (Sputnik). – El cohete portador Soyuz 2.1a con dos satélites rusos Kanopus-V (números 5 y 6) y 26 naves espaciales extranjeras fue lanzado este jueves desde el cosmódromo Vostochni, informó un corresponsal de Sputnik desde el lugar del despegue.

El lanzamiento tuvo lugar a las 5.07 hora de Moscú (2.07 GMT) según lo previsto.

El cohete portador ya colocó exitosamente en la órbita de estacionamiento un bloque acelerador Fregat y los 28 satélites.

Se espera que las naves espaciales se separen del bloque durante las próximas cinco horas y a las 10.00 Fregat empiece a salir de la órbita.

Los 26 satélites extranjeros pertenecen a EEUU, Alemania, Japón, España y Sudáfrica.

En particular, se trata del satélite japonés GRUS, 12 dispositivos estadounidenses Flock 3k y ocho de la serie Lemur, el sudafricano ZACube-2, el español Lume-1, así como los alemanes D-Star ONE (iSat), D-Star ONE (Sparrow) y UWE-4.

Este lanzamiento es el último en el programa espacial ruso en 2018 y el 17º desde los cosmódromos rusos sin contar tres lanzamientos de los cohetes rusos Soyuz desde el centro espacial de Kourou en la Guayana Francesa.

También se trata del cuarto despegue desde el nuevo cosmódromo Vostochni en su historia. (Sputnik)