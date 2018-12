Un vídeo difundido por Trump en Twitter desvela el despliegue de un equipo de los SEAL en Irak, según ‘Newsweek’

Washington, 27 Dic. (EUROPA PRESS).- Un vídeo difundido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta personal de Twitter (@realDonaldTrump) muestra con la cara descubierta a los integrantes de un equipo de la unidad de combate de élite SEAL de la Marina estadounidense desplegado en Irak, según informa la revista estadounidense ‘Newsweek’, que ha analizado a fondo las imágenes y ha consultado con expertos militares en Inteligencia.

Según la cabecera, el despliegue de esta unidad militar de élite estadounidense –la misma que abatió en su mansión de Abbottabad (Pakistán) al fundador de Al Qaeda, Usama bin Laden, en mayo de 2011– siempre se hace de forma encubierta y las caras e identidades de sus integrantes no se revelan por motivos de seguridad, ante la amenaza que podría suponer para las vidas de estos militares.

La revista estadounidense ha señalado que Trump, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, puede desclasificar información pero ha subrayado que generalmente no se revela públicamente el despliegue de una unidad de operaciones especiales, “especialmente si los militares” de la unidad “están desplegados”. En esos casos, las autoridades suelen borrar o difuminar las caras de los integrantes de las unidades de fuerzas especiales de las fotos y los vídeos que se difunden públicamente, algo que no ha sucedido en esta ocasión.

El vídeo difundido por Trump en su perfil de Twitter no difumina las caras de los militares de las fuerzas especiales. Altos cargos de defensa y ex altos cargos del departamento han contado a ‘Newsweek’ que la información sobre las unidades desplegadas está casi siempre clasificada y que desvelar este extremo supone un incumplimiento en materia de seguridad operativa.

Trump visitó este miércoles por sorpresa a las tropas estadounidenses desplegadas en Irak, acompañado por la primera dama, Melania Trump. Ambos posaron con las tropas estadounidenses para fotos y vídeos durante su visita a la base aérea Al Asad en Irak.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2018