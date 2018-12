Comisario europeo duda que proyecto Nord Stream 2 se suspenda por amenazas de Trump

Moscú, 28 dic (Sputnik).- El proyecto de gasoducto ruso Nord Stream 2 no será suspendido por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el comisario europeo para Presupuesto, Günther Oettinger, al periódico Der Spiegel.

“Nunca he sido un activo defensor del Nord Stream 2 pero la verdad es que la construcción del gasoducto se lleva ya desde hace mucho tiempo y ahora no es tan fácil pararla, las amenazas de Trump no son motivo para hacerlo”, dijo Oettinger.

Según el comisario europeo, es importante que la empresa rusa Gazprom pacte un acuerdo justo sobre el uso de las tuberías que pasan por el territorio ucraniano.

Desde la tribuna de la ONU, Trump arremetió en septiembre contra Alemania e instó al Gobierno de ese país a revisar la cooperación con Rusia en el ámbito del gas, en alusión al proyecto Nord Stream 2.

Antes, en la cumbre de la OTAN, celebrada el 11 y el 12 de julio en Bruselas, el presidente de EEUU criticó a Alemania por su supuesta dependencia del gas natural ruso, al tacharla de “prisionera” de Rusia.

El 11 de diciembre, la Cámara de Representantes de EEUU aprobó una resolución que expresa su oposición a que se complete el proyecto Nord Stream 2.

El proyecto Nord Stream 2 prevé el tendido de dos tuberías de gas con capacidad total de 55.000 millones de metros cúbicos anuales desde la costa rusa hasta Alemania por el fondo del mar Báltico.

Varios países como EEUU, Ucrania, Letonia, Lituania o Polonia expresan su rechazo a la construcción del gasoducto, alegando que puede aumentar la dependencia de los países europeos al gas ruso.

Rusia insiste en que el proyecto Nord Stream 2 es puramente comercial y competitivo, y no implica el fin del tránsito del gas ruso a la UE a través de Ucrania. (Sputnik)