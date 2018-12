De la huelga, los gremios y la democracia

¿Por qué los trabajadores del sector público seguirán votando en el 2022 por los partidos políticos de hegemonía empresarial, por el conservadurismo religioso, o por el centrismo del desdibujado PAC? La respuesta luce obvia: porque no son conscientes de su propio poder político en una democracia, y porque los dirigentes de los gremios no ven necesario el tener representantes propios en la Asamblea Legislativa, o ganar el Ejecutivo, o ser parte importante del mecanismo que elige a los Magistrados del Poder Judicial cuando se cuenta con parlamentarios propios.

Con todos sus defectos y tristezas, nuestra democracia, la costarricense, ha demostrado una vocación para resolver sus conflictos políticos en paz. No es un asunto menor ni merece el desdén del desprecio. La crueldad política es una pandemia global de la que Costa Rica se ha salvado. No vivimos en el paraíso ni de cerca; tampoco respiramos los muchos infiernos que viven otros pueblos donde la violencia política -con sus secuelas de guerra- empantanan sus territorios con sangre. No lo olvidemos. Nuestras discrepancias deben resolverse en democracia. Igualmente, la paz debe ser la corona de todo cuanto hagamos. El sindicalismo responsable toma nota de ello sin dejar de ser aguerrido y celoso de la justicia. En todo caso, la democracia no se circunscribe a la lógica del “todo o nada”.

La dirigencia sindical rehuye poner el dedo en la llaga. Los trabajadores organizados en sindicatos deben conformar parte del poder político en una democracia. Porque para influir en lo público hay que tener poder político. Y no lo buscan los sindicatos cuando, como en Costa Rica, se puede hacer. Lo insólito es que pasada la potente huelga en sectores vitales del sector público, el tema del poder político en una democracia no se encuentre sobre el tapete. Es insólito porque la huelga se saldó con una apabullante derrota que no vale la pena disimular y que debe ventilarse en el seno del movimiento sindical con un análisis serio y en la antípoda del panfleto.

La inopia apuntada es un disparate que le resta potencia a nuestra democracia. Porque la nuestra es una democracia donde el voto del individuo oligarca vale igual y cuenta igual que la del individuo pobre y asalariado; porque la nuestra es una democracia policlasista. Así los oligarcas tienen sus propios partidos políticos y tienen ellos un “espejo de sí” más coherente y mejor cohesionado que el de las masas asalariadas. Estas masas, al menos las agremiadas, no tienen una voz propia que las represente en las instancias del poder político del Estado. Las masas asalariadas en general, y las del sector público en particular, no tienen “conciencia de clase” al tenor de la jerga marxista. Mucho menos tendrán conciencia de su propio poder político y de su propio potencial democrático en una democracia como la costarricense. La participación activa de los gremios en la política es una necesidad urgente en nuestra democracia; sería una actuación legítima y consecuente con los ideales democráticos. Se ha de partir de la premisa de un principio político común que casi todos los costarricenses apoyamos: la irrenunciabilidad de la democracia. Ello significa, entre otras cosas, jamás trocar nuestro régimen político por uno autoritario del signo que sea. La democracia solo se rectifica con más democracia, con más libertades y mucha justicia. A veces la justicia se logra, otras no, y con frecuencia no tanto.

Al ser nuestra democracia policlasista hay que entender como legítimas las aspiraciones de todas las clases sociales y de todos los bloques con intereses especiales. Los trabajadores de la educación constituyen un sector muy importante en la categoría de las masas asalariadas, y sus gremios deberían incentivar la participación política de los afiliados con representantes propios al menos en las municipalidades y en la Asamblea Legislativa.

La huelga que recién terminó dejó experiencias e interrogantes al conjunto de la sociedad. Una de ellas tiene que ver con nuestra democracia. No fue una huelga de todo el pueblo, pero sí fue una potente huelga de sectores fundamentales de la burocracia estatal que, en lo fundamental, encontró su centro en el Magisterio Nacional; fue una huelga que no fue desautorizada por una mayoría de la opinión pública del país, asunto nada menor. La potencia inicial de la huelga, los bloqueos y algunos pocos sabotajes, de por si impresionantes, no fueron suficientes para hacer retroceder al Gobierno.

El Presidente y su equipo concentraron sus esfuerzos ahí donde el rigor lógico lo demandó: en la Asamblea Legislativa. El resultado fue el nacimiento de una maltrecha ley que logró su objetivo estelar: evitar la bancarrota del Estado, pero además asegurar, por un tiempo, recursos monetarios para cubrir las responsabilidades materiales del Estado para con la sociedad.

El sindicalismo se equivocó de adversario. Nunca lo fue, precisamente, Carlos Alvarado, aunque la apariencia dijera otra cosa, al ser el Ejecutivo el impulsor estrella de tan impopular proyecto de ley. Pocas personas han comentado lo arrinconado que se encontró el Gobierno que sin dinero naufragaba; igual la dirigencia sindical se sintió obligada a defender, a todo vapor, los derechos de sus agremiados.

Inexplicablemente el Magisterio y sus aliados no enfilaron la ofensiva donde se debía dar la “guerra”: en la casa del Soberano, con los representantes electos del pueblo tan solo puestos hacía unos meses atrás. Después de todo, contaron con el apoyo unánime de la derecha religiosa y de algunos otros conservadores, junto al solitario representante de la izquierda. El terreno legislativo era el lugar para convencer y vencer. Si se quiere era el sitio para torcer brazos, la plaza para romper el quórum en momentos decisivos y el espacio donde esparcir la presión en la cresta de una impresionante manifestación en las calles de San José. Pero el Legislativo ni se despeinó y sus diputados destrozaron algunas buenas iniciativas del Ejecutivo como la que pedía poner a tributar a las cooperativas.

La “plebe” necesita de sus propios tribunos, de sus propios cónsules, no solamente para pedir mejoras salariales sino también para ser parte del poder democrático del Estado. En buena letra, los gremios deberían aliarse para tener dentro de sus múltiples objetivos el contar con una fuerza política electoral. Si ello ocurriese, se fortalecería el acontecer diario y democrático de los gremios, y nuestra democracia llegaría a ser más democrática. Los gremios no necesitan ser representados por RN y sus disidentes, ni por el PLUSC, el PAC y otros. Pero sí, tendrían que pedir los votos y ser electos por el pueblo. Ese es el principio de la democracia policlasista que la dirigencia sindical no se plantea y menos plantea a sus afiliados.

Para no pocos huelguistas los mecanismo democráticos de la nación no fueron otra cosa que ornamento de vitrina; forzaron irracionalmente una situación que solamente conduciría a la derrota con su pesada cuota de desmoralización. Los huelguistas quedaron tristes y exhaustos; no alcanzó el mantel para plantearse, ante la debacle, la pregunta obligada: ¿qué hacer? Lo obvio habría sido replantearse la estrategia, evaluar a sus dirigentes con los resultados y, al menos, preguntarse sobre cómo potenciar la participación de los trabajadores en una democracia. Pero todo avisa, tristemente, que ello no ocurrirá. Entonces, ¿qué de extraño tendría que los huelguistas de hoy sigan votando por partidos políticos que no los representan?

(*) Allen Pérez es Abogado