Yulia Timoshenko encabeza lista de preferencias a la presidencia de Ucrania

Kiev, 28 dic (Sputnik).- Yulia Timoshenko, líder del partido Batkivschina, encabeza la lista de preferencias electorales al contar con el apoyo de un 16,1 por ciento de los ucranianos, según datos de una investigación realizada por la fundación Iniciativas Democráticas junto con el servicio sociológico del Centro Razumkov.

“Entre los candidatos a la presidencia que tienen intención de participar en las elecciones lidera Yulia Timoshenko, con un 16,1 por ciento”, señala el documento publicado en el sitio web de la fundación Iniciativas Democráticas.

Las elecciones presidenciales ucranianas se celebrarán el 31 de marzo de 2019, la campaña electoral arranca el 31 de diciembre.

Anteriormente el grupo sociológico Rating realizó un estudio que mostró que Timoshenko –primera ministra de Ucrania en febrero-septiembre de 2005 y en 2007-2010– contaba con el apoyo de un 20,8 por ciento, mientras que por el actual presidente, Petró Poroshenko, votaría un 11,1 por ciento.

Según los últimos datos de la fundación Iniciativas Democráticas, Poroshenko contaría con un 13,8 por ciento de apoyo electoral, el actor Vladímir Zelenski, un 8,8 por ciento, el diputado Yuri Boiko, fundador de la Plataforma Opositora Por la Vida, un 8,4 por ciento, el exministro de Defensa, Anatoli Gritsenko, un 6,8, el líder del Partido Radical Oleg Liashkó, un 6,9 por ciento, el diputado Evgueni Muráev un 3,1 por ciento.

El resto de los candidatos no alcanzaron el 3 por ciento.

Alrededor de un 13 por ciento de los electores no decidieron todavía por quién votar.

El 76 por ciento de los encuestados aseguró que participarían en las presidenciales.

“Puestos a elegir entre Yulia Timoshenko y Petró Poroshenko, un 22 por ciento de la población votaría por Yulia Timoshenko, un 16 por ciento por Petró Poroshenko, pero un 36 por ciento no votaría por ninguno, un 14 por ciento no participaría en un balotaje con ellos y otro 11 por ciento no se definió”, añade el estudio.

La encuesta se realizó del 19 al 25 de diciembre en todas las regiones ucranianas, entrevistándose a 2.017 personas mayores de 18 años.

El margen de error estadístico no supera el 2,3 por ciento. (Sputnik)