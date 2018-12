El 2018 no fue un buen año para Costa Rica

Columna Poliédrica

Que nuestro país sea el noveno más desigual del mundo no me hace feliz y constituye un dado que, en el 2018, ha sido realmente lamentable. Es un proceso que se viene dando desde hace años y hay personas que no quieren o no les interesa discutir, no obstante, el deterioro social que venimos observando es demasiado dramático.

El país está recorriendo un camino de desesperanza para la mayoría de los habitantes. La inequidad a la que hacemos referencia ha generado grandes segmentos de población que no tienen posibilidades de movilidad social, paralelamente, hay otros grupos que han acumulado mucho dinero con base en un modelo económico excluyente y que beneficia a grupos determinados de la población.

En este momento se libra una batalla en la que se está definiendo el rumbo que seguirá el país en estos temas. Hay personas que no hay querido poner atención a estas cosas y prefieren que otros se ocupen de estos asuntos, sin embargo, los efectos recaen en en esas personas que son las más manipuladas por aquellos que desean un estatus quo invariable.

No se puede negar que en algunas ocasiones dan ganas de mandar todo al carajo y que cada quien se la juegue como mejor pueda. La lucha por una mayor equidad social suele ser ingrata y, en no pocas ocasiones, aquellos por los que se lucha se convierten en detractores de aquello que los va a beneficiar; empero, esta realidad histórica, no puede desanimarnos en el ideal de lograr una sociedad con mayores oportunidades para el mayor número de costarricenses.

En todo caso, a estas personas se les disculpa su proceder pero a los que son conscientes de la situación se les reprocha su indiferencia. Hay personas que prefieren ignorar el tema o simplemente refugiarse en las más diversas distracciones que se han inventado, todo con el objetivo de mirar hacia otro lado cuando no nos gusta lo que vemos.

Uno quisiera que el 2019 trajera algo diferente, pero la realidad no admite engaño. El 2018 será un año para el olvido porque ni siquiera en el fútbol podemos encontrar un refugio para engañarnos y hacernos la idea que fue un buen año. Claro está, se trata del balance general, el lo que respecta a los balances particulares la cosa es diferente porque hay personas que les sigue yendo muy bien.

Agradecemos a todos aquellos que han tenido la fuerza de voluntad de leernos en este 2018, ese simple hecho ya dice bien de ustedes y de su carácter.

¡Feliz año 2019!

(*) Andi Mirom es Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com