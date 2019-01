Nicaragua acusa a Almagro de usar la OEA para apoyar a “golpistas”

Caracas, 3 ene (Sputnik).- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, utiliza su posición en este foro regional para apoyar a grupos contrarios al Gobierno de Nicaragua que intentan dar un golpe de Estado, denunció en entrevista con Sputnik el canciller nicaragüense, Denis Moncada.

“Hay que estar claros (…) la Carta Fundacional de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, no facultan realmente a Almagro a apoyar a los golpistas, que es lo que está haciendo desde su posición”, expresó el canciller en declaraciones exclusivas ofrecidas a esta agencia.

El ministro de Relaciones Exteriores nicaragüense también señaló a Almagro de constituirse como un “agente directo del imperio de Estados Unidos”.

“En esta dirección, él (Almagro) está siguiendo los lineamientos que el departamento de Estado y el embajador de Estados Unidos en la OEA (Carlos Trujillo), le han señalado”, sostuvo.

Estados Unidos, afirmó Moncada, ha financiado y apoyado a grupos contrario al Gobierno de Nicaragua e intenta “continuar con un proceso golpista”, ante el intento fallido que, aseguró fue neutralizado.

“Almagro lo que está haciendo precisamente es una labor como agente del imperialismo, de continuar con (…) un golpe de Estado realmente fallido, que ha sido neutralizado y ahora intentan continuar con esa intención de golpe de Estado por la vía de organismos internacionales como la OEA”, indicó.

El pasado jueves 27, Almagro en una reunión del Consejo Permanente de la OEA, llamó a debatir la situación de Nicaragua y a empezar el camino para aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.

“Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana”, dijo Almagro durante el Consejo Permanente.

Para activar los mecanismos previstos en el artículo 20 de la Carta Democrática, se debe establecer en una sesión del Consejo Permanente, con al menos 18 votos a favor, que en Nicaragua existe una alteración del orden constitucional.

Posteriormente, correspondería iniciar un proceso gradual de consultas y acciones diplomáticas y si dichas gestiones fracasan, el proceso puede concluir con la suspensión del país, para lo cual se necesita el voto de dos tercios de los países de la OEA, es decir 24.

El canciller Moncada recordó que el objetivo de esta Carta, aprobada en 2001, fue frenar golpes de estados militares y prevenir las dictaduras de las décadas anteriores.

Sin embargo, consideró que en el caso de Nicaragua se desvirtúa su función, pues a su juicio, Almagro intenta debilitar al presidente Daniel Ortega, para en su lugar respaldar a quienes buscan dar el golpe de Estado.

“Esa carta no autoriza a un secretario general a remplazar ni a sustituir el ejercicio de la soberanía de los estados y gobiernos de América Latina y el Caribe, por el contrario, esa carta lo que hace es consignar el principio de no injerencia, de no agresión en los asuntos internos de los Estados, de respeto a la soberanía, a la autodeterminación”, añadió.

Moncada hizo énfasis en que para actuar en el seno de la OEA y activar la Carta Democrática debe solicitarlo el Estado afectado.

“En el caso nuestro, Nicaragua no ha pedido ni ha admitido ni ha dado su consentimiento, para que la OEA, el Consejo Permanente, esté discutiendo sus asuntos internos, por el contrario, lo que hemos dicho es que Nicaragua va a resolver entre los nicaragüenses sus situaciones internas y no es necesario que la OEA esté interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua”, sostuvo.

Almagro hizo el llamado a activar la Carta Democrática Interamericana luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó un informe en el que señaló al Gobierno de Nicaragua de cometer crímenes de lesa humanidad para disolver las protestas registradas entre abril y julio de este año.

Este informe fue considerado por el canciller de Nicaragua como subjetivo, sesgado y carente de objetividad, pues, sostuvo que se basó en mentiras y alteraciones de la información oficial, con el objetivo de deslegitimar al presidente Ortega.

Nicaragua atraviesa desde el 18 de abril una compleja situación política y social tras el estallido de protestas antigubernamentales que han derivado en cientos de muertes.

El Gobierno nicaragüense asegura que la violencia es promovida por sectores adversos que buscan realizar un “golpe blando” contra Ortega, a los que acusa de terroristas. (Sputnik)