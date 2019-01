Autoridades de ciudad mexicana Tijuana clausuran refugio para migrantes centroamericanos

Ciudad de México, 5 ene (Sputnik).- Las autoridades de salud de la ciudad mexicana de Tijuana (noroeste) ordenaron la clausura el viernes de un depósito que servía como refugio a cientos de migrantes centroamericanos que esperan cruzar la frontera hacia EEUU, aunque decenas de ellos se negaron a dejar el lugar tras interponer un recurso de amparo, informaron medios locales.

“Aquí está la orden (recurso de amparo) y nosotros estamos adentro del establecimiento, que el abogado le explique (a la Policía Federal) cómo está la situación, no nos vamos a salir y si ellos quieren usar la fuerza o no sé qué es lo que van a utilizar aquí está el documento y no pueden sacarnos, nosotros buscamos, o no, no buscamos, la gente nos ayudó y nos apoyó con los abogados para ver qué se podía hacer”, dijo Fran Martínez, uno de los inmigrantes, al sitio web Uniradio Informa.

De acuerdo a información del diario El Sol de Tijuana, publicada en su página de Internet, unos 300 migrantes se albergaban en la bodega de la ciudad fronteriza, pero decenas de ellos accedieron a desalojar el refugio y desplazarse a otros lugares.

Unos 170 migrantes permanecían en el depósito a última hora de la tarde del viernes, según Uniradio Informa.

A principios de diciembre, las autoridades mexicanas dijeron que más de 8.200 inmigrantes de América Central que buscaban asilo llegaron al país, y que 7.400 de ellos se encontraban cerca de las ciudades de Tijuana y Mexicali, justo al sur de California.

Miles de ellos cruzaron a EEUU de forma ilegal, mientras que otros permanecieron en la ciudad buscando trabajo o esperando para solicitar asilo en el vecino del norte y cientos volvieron a su país de origen, desde donde partieron a mediados de octubre en caravanas huyendo de la pobreza y la violencia.

El martes 1 de enero, agentes de inmigración de EEUU utilizaron gas pimienta y lacrimógeno para evitar que unos 150 inmigrantes irregulares cruzaran la frontera desde Tijuana en el punto de entrada de San Ysidro, en California (suroeste).

El 25 de noviembre había ocurrido un incidente similar cuando unos 500 migrantes intentaron saltar la valla desde Tijuana hacia San Ysidro, un distrito en las afueras de la ciudad de San Diego.

México envió una nota diplomática a EEUU pidiendo una investigación por el uso de gas lacrimógeno contra los migrantes, a quienes les ha ofrecido un plan de refugio y trabajo temporal mientras esperan por sus solicitudes de asilo. (Sputnik)