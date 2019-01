El novedoso dron chino con forma de ovni vuela por primera vez en público

La aeronave Sky Hawk fue fabricada por la Corporación china de Ciencia e Industria Aeroespacial. Durante su primer ensayo público, el aparato despegó y aterrizó varias veces.

Los medios indican que la primera prueba cerrada del avión se llevó a cabo en febrero de 2018. Además, Sky Hawk se expuso durante el salón aeronáutico internacional Airshow China 2018 en Zhuhai.CCTV precisó que los desarrolladores muestran Sky Hawk por etapas, ya que siguen desarrollándolo según el plan. La cadena agregó que el aparato no tripulado cumplirá misiones de reconocimiento y patrullaje en ambientes hostiles.

La nueva aeronave es de ala volante y por lo tanto es más difícil de manejar que los aparatos convencionales. Al mismo tiempo, el motor turbofán permite que el dron pueda alcanzar velocidades más altas.Este no es el primer dron chino de ala volante. El país asiático también dispone del avión CH-7, de 22 metros de envergadura. Este modelo es considerablemente más grande que Sky Hawk.

Se prevé que las nuevas aeronaves se lanzarán desde los futuros portaaviones chinos mediante catapultas electromagnéticas, según contó el experto anónimo, citado por Global Times. (Sputnik)

A video featuring China's flying saucer-like stealth drone the Sky Hawk was shown for the first time on CCTV on Sat, with experts saying the technologies mastered by Chinese developers will allow the drone fly faster, farther and escape detection. https://t.co/AeTSjn7vHA pic.twitter.com/KQoi9gDKWt

— Global Times (@globaltimesnews) January 6, 2019