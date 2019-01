Es necesario observar la realidad en forma Poliédrica

Columna Poliédrica

Esta es la primera columna del año 2019. Voy a escribir en primera persona porque me toca agradecer, en este año nuevo, a este diario digital y a quienes lo hacen posible, que hayan tolerado a este mortal en la sección de opinión. Me parece que este medio de comunicación, como lo he dicho en otras ocasiones, ha permitido una mayor pluralidad informativa e ideológica en el ya limitado espacio de disenso de Costa Rica.

Hay personas que me han preguntado por qué no remito mis artículos de opinión a los diarios impresos de circulación nacional. En muchas ocasiones he brindado antecedentes en relación con esa situación, sin embargo, la razón fundamental es de coherencia ideológica; en efecto, nunca he entendido como personas que dicen tener ideas de izquierda, contribuyen con su producción intelectual con medios de comunicación de derecha. Hay que ser coherente en la vida.

En todos estos años en que se ha publicado la columna he recibido toda clase de críticas. Cualquier persona que exprese sus ideas siempre debe estar preparado para ser criticado, no obstante, las redes sociales han potenciado la expresión desenfrenada de personas que lejos de criticar, lo que hacen es ofender y emitir exabruptos en forma de oraciones pésimamente escritas.

Muchas de las columnas que se han escrito aquí, jamás hubiesen sido publicadas en los medios de comunicación impresos de este país. Aunque hay personas que lo niegan y pretenden hacer creer que en Costa Rica no existe censura ideológica, sin embargo, no solo es una realidad sino que en muchas ocasiones se toleran ciertos textos para dar la apariencia de ser medios de comunicación imparciales. Esta forma de actuar es más vergonzosa que la propia censura.

Hemos defendido y lo seguiremos haciendo, la idea de una sociedad costarricense menos desigual y más solidaria. Comprendemos y hemos intentado explicar el retroceso que ha tenido Costa Rica en esta materia, se trata de un proceso en que muchas personas han visto deteriorado su nivel de vida; la paradoja ha sido la riqueza del país ha crecido, sin embargo, ese incremento nunca se derramó a los sectores con menos ingresos y se quedó en manos de los grupos económicamente más poderosos del país.

Paralelamente a la crítica del modelo económico de los últimos cuarenta años, también hemos señalado las deficiencias de régimen político costarricense. La democracia en general ha mostrado ser deficiente entre más se atomiza el poder político, funciona más o menos bien cuando ese poder está polarizado en dos grupos principales; sin embargo, cuando se divide en más grupos, comienza a evidenciar sus disfuncionalidades. Lo anterior nos tiene que llevar a repensar la idea misma de democracia, estamos hablando no solo de la democracia costarricense sino de todas las existentes alrededor del orbe.

Tenemos que tener altura de miras y darnos cuenta que no podemos seguir alimentando un modelo económico excluyente y un régimen político disfuncional. Desde esta columna, en este 2019, trataremos de seguir analizando la realidad de manera poliédrica, analizando todos los lados que presenta la realidad.

(*) Andi Mirom es Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com