Manuel Ventura Robles es designado Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica

San José, 8 Ene (ElPaís.cr).- El jurista Manuel E. Ventura Robles, quien se desempeñó durante varios años como Secretario Ejecutivo, Juez y Vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue juramentado hoy como nuevo Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica.

La trayectoria del nuevo Ministro de Relaciones Exteriores ha estado vinculada a la promoción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del desarrollo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José.

“Quiero, en primer término, agradecer al señor Presidente, don Carlos Alvarado, por su confianza y por darme la oportunidad de servir a mi país en tan alto y distinguido cargo. Seré un servidor que proyectará los valores de nuestra política exterior (paz, democracia, derechos humanos, medio ambiente y desarme), y también atenderá el imperativo de contar con un servicio exterior de excelencia”, dijo el Canciller Manuel E. Ventura Robles.

El nuevo Ministro adelantó que se propone desarrollar “una política exterior que comprende, entre otros, asuntos como los derechos humanos, la migración, el comercio exterior y el fortalecimiento de la carrera diplomática, así como temas contingentes como las crisis en Nicaragua y Venezuela y potenciar la voz de Costa Rica en foros como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en las Naciones Unidas (ONU)”.

“De mi experiencia durante muchos años en el ámbito de los derechos humanos aprendí del prestigio de Costa Rica en el mundo. Me propongo, con humildad y compromiso, acrecentar nuestro respeto y levantar la voz cuando advirtamos retrocesos o el irrespeto a nuestra convivencia democrática, nuestra institucionalidad y nuestras libertades”, añadió.

Vida de servicio. Manuel E. Ventura Robles fue elegido Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por un período de seis años, en enero de 2004. Anteriormente ocupó el cargo de Secretario de la Corte desde 1990 hasta diciembre de 2003. También fue Secretario adjunto del alto tribunal hemisférico, desde diciembre de 1979 hasta marzo de 1989.

Ha ocupado diversos cargos, tanto en la empresa privada como en la administración pública. Ha colaborado en el Servicio Exterior costarricense en la Embajada de Costa Rica en Washington, D.C. como Ministro Consejero en Asuntos Jurídicos, y en la Misión Permanente de Costa Rica ante la OEA, como Segundo Delegado Alterno.

Es abogado por la Universidad de Costa Rica y con estudios de maestría en Derecho Internacional por la George Washington University, y en la American University.

Es Miembro del “International Law Association”, de “The American Society of International Law”; Miembro del “Instituto Hispano-Luso-Americano y Filipino de Derecho Internacional”; Miembro del “Consejo Editorial de la Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos”; Miembro Honorario de la “Asociación Costarricense de Derecho Internacional”; y Miembro ex officio de la Asamblea General del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Desde 1970 publicó ensayos y libros que han circulado en el ámbito nacional e internacional, ya sea como textos propios o preámbulos a publicaciones de otros autores.

En marzo de 2008, la Asociación Costarricense de Derecho Internacional “Philip C. Jessup” (ACODI) y el Instituto del Servicio Exterior “Manuel María de Peralta”, otorgaron la XI Edición del Premio “Manuel María de Peralta”, a don Manuel E. Ventura Robles. El galardón reconoce la labor de costarricenses cuyos logros, trayectoria y esfuerzos han repercutido en el derecho, la diplomacia y la política internacional.