Accidente de avión en Etiopía deja 157 personas fallecidas

Adís Abeba, 10 mar (Sputnik).- No hubo sobrevivientes entre más de 150 personas, nacionales de 33 países, que viajaban en un Boeing 737 de Ethiopian Airlines que se estrelló esta mañana durante el vuelo de Adís Abeba a Nairobi, informan los medios de comunicación etíopes.

“A bordo viajaban pasajeros de 33 países, no hay sobrevivientes”, informó una fuente de la compañía aérea que hizo esta declaración a la cadena cadena etíope EBC.

Más tarde, Ethiopian Airlines publicó un boletín informativo diciendo que “un ejecutivo del grupo que está justo ahora en la escena del accidente lamenta confirmar que no hay sobrevivientes”.

El vuelo ET302, que cubría la ruta de Adís Abeba a Nairobi, sufrió un accidente el domingo por la mañana en la zona de Bishoftu (antiguamente Debre Zeit), informó más temprano la aerolínea.

El contacto con la aeronave, un Boeing B-737-800MAX, se perdió a las 8.44 (5.44 GMT), seis minutos después de que saliera del aeropuerto internacional Bole de Adís Abeba.

Según la compañía, había 149 pasajeros y 8 tripulantes a bordo.

La aeronave se estrelló cerca de Bishoftu, a unos 47 kilómetros de la capital etíope.

Ethiopian Airlines flight #ET302 dropped from radar 6 minutes after departure from Addis Ababa

The jet is a brand new Boeing 737 MAX 8 – delivered to the airline just four months ago. pic.twitter.com/o01HDgEI16

— Alex Macheras (@AlexInAir) 10 de marzo de 2019