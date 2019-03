EEUU: Un hombre se entera de que iba a morir a través de un vídeo transmitido por un robot

Washington, 10 Mar (RT/Sputnik).- Un paciente de 78 años de un hospital de la ciudad de Fremont, California, se enteró de que moriría a los pocos días por medio de un robot, reporta AP.

Se informa que Ernest Quintana fue ingresado el pasado domingo al servicio de urgencias del centro médico Kaiser Permanente, con dificultades respirar. Su familia ya sabía que se estaba muriendo de una enfermedad pulmonar crónica.

Sin embargo, se sintieron “devastados” cuando esa misma noche un robot entró en la habitación y por medio de una videollamada un médico le dijo al paciente que probablemente moriría en pocos días. El pasado martes, dos días después del ingreso, falleció.

Annalisia Wilharm, nieta de Ernest Quintana, se encontraba con él cuando entró el robot, y quedó shockeada’ por aquella escena. “El hombre no podía respirar, y un robot estaba tratando de hablar con él”, afirmó la mujer. “Este tipo le estaba diciendo: ‘Así que tenemos los resultados y no queda pulmón. No hay pulmón con el que trabajar'”, recordó.

“Si vienes a contarnos noticias normales, está bien, pero si vienes a decirnos que no queda pulmón y ‘queremos ponerte un goteo de morfina hasta que mueras’, debería ser hecho por un ser humano, no por una máquina”, afirmó la hija del paciente, Catherine Quintana.

Michelle Gaskill-Hames, vicepresidenta superior del Kaiser Permanente en el condado de Alameda del sur, calificó la situación de muy inusual, y afirmó que los empleados “lamentan no haber cumplido” las expectativas del paciente. Asimismo, ofreció “las más sinceras condolencias”.

Al mismo tiempo, el hospital defendió el uso de la telemedicina, asegurando que la tecnología no reemplaza las conversaciones en persona con el paciente y sus familiares. Gaskill-Hames señaló que esa videollamada “era una continuación de las visitas anteriores del médico”, y que “no reemplazó las conversaciones anteriores con el paciente y familiares, por lo que no se utilizó para la entrega del diagnóstico inicial”. (RT/Sputnik)