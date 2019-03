El peligro cardiovascular de las dietas yo-yo

Washington, 11 Mar. (EUROPA PRESS).- Las dietas yo-yo pueden dificultar a las mujeres el control de una variedad de factores de riesgo de enfermedad cardíaca, según una investigación preliminar presentada en las Sesiones Científicas de 2019 sobre el estilo de vida y la salud cardiometabólica de la Asociación Americana de Epidemiología del Corazón y Prevención, un intercambio mundial de los últimos avances en ciencia cardiovascular basada en la población para investigadores y clínicos.

“Generalmente, se recomienda lograr un peso saludable para un corazón saludable, pero mantener la pérdida de peso es difícil y las fluctuaciones en el peso pueden hacer que sea más difícil lograr una salud cardiovascular ideal”, afirma la autora principal del estudio, Brooke Aggarwal, profesora asistente de Ciencias Médicas en el Colegio de Cirujanos y Médicos de la Universidad de Columbia, en Nueva York, Estados Unidos.

Los investigadores estudiaron a 485 mujeres (con una edad promedio de 37 años, 61 por ciento de minorías raciales/étnicas, con un índice de masa corporal promedio de 26, en el rango de sobrepeso) que participan en la Red de Investigación Estratégicamente Enfocada de la Asociación Americana del Corazón en la Universidad de Columbia, Nueva York.

Las mujeres informaron sobre cuántas veces (excepto durante los embarazos) habían perdido al menos 10 libras (4,5 kilogramos), solo para recuperar el peso en un año. Se les evaluó mediante ‘Life’s Simple 7’, de la Asociación Americana del Corazón, una medida de cómo las personas controlan importantes factores de riesgo de enfermedad cardíaca (incluido el índice de masa corporal, colesterol, la presión arterial, el azúcar en la sangre, el tabaquismo, la actividad física y dieta).

82 por ciento menos de probabilidades de tener un IMC óptimo

La mayoría de las mujeres (73 por ciento) informaron de al menos un episodio de pérdida de peso de tipo yo-yo, con un rango de cero a 20 episodios. Los investigadores descubrieron que las mujeres con uno o más episodios de pérdida de peso al estilo yo-yo presentaban un 82 por ciento menos probabilidades de tener un índice de masa corporal óptimo (entre 18,5 y 25, ni bajo peso ni sobrepeso para su altura).

Además, presentaban un 51 por ciento menos de probabilidades de ser calificadas como de nivel moderado en ‘Life’s Simple 7’ y 65 por ciento menos de ser calificadas como óptimas en general en esa medición. Cuantos más episodios de ciclos de oscilaciones en el peso habían tenido, más baja era su clasificación en ‘Life’s Simple 7’, según los investigadores. El impacto perjudicial de los cambios de peso en la puntuación general de ‘Life’s Simple 7’ fue más sorprendente en las mujeres que nunca habían estado embarazadas.

“Las mujeres sin antecedentes de embarazo probablemente eran más jóvenes y podrían ser aquellas que comenzaron a completar una oscilación de peso a una edad más temprana. Necesitamos identificar los periodos críticos para el efecto de la fluctuación del peso en el riesgo de enfermedad cardiaca durante el curso de la vida con el fin de saber si es peor cuando las mujeres comienzan una dieta de tipo montaña rusa a una edad temprana”, dice Aggarwal.

El estudio se limita a no diferenciar la pérdida de peso no intencional y la intencional, y se basa en datos con información aportada por las participantes y medidas tomadas en un solo momento. Aggarwal hizo hincapié en que el equipo actualmente no puede diferenciar si las dietas yo-yo presentan efectos adversos sobre los factores de ‘Life’s Simple 7’ o, más bien, que aquellas que no se adhieren a la guía ‘Life’s Simple 7’ tienen más dificultades para mantener un bajo peso y terminan siguiendo una dieta yo-yo dieta con mayor frecuencia. Los resultados del estudio en mujeres pueden no ser generalizables a los hombres.

“Esperamos extender el estudio de cinco a diez años para confirmar estos resultados y observar los efectos a largo plazo”, adelanta Aggarwal. “Sin embargo, ha habido investigaciones previas que mostraron resultados similares en los hombres, y los que pasaron por oscilaciones de peso tienen el doble de riesgo de muerte cardiovascular en la mediana edad”, concluye.