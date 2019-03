EEUU retirará esta semana a todo el personal que queda en su embajada de Caracas

Washington, 12 mar (Sputnik).- El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció que todo el personal que queda en la embajada estadounidense en Caracas será retirado esta semana, entre otras razones para que Washington no se sienta atado de manos.

“Estados Unidos retirarán a todo el personal restante de @usembassyve esta semana. Esta decisión refleja el deterioro de la situación en #Venezuela, así como la conclusión de que la presencia del personal diplomático de Estados Unidos en la embajada se ha convertido en una restricción para la política de Estados Unidos”, publicó Pompeo en su cuenta de Twitter.

Estados Unidos se apresuró a reconocer, el pasado 23 de enero, la autoproclamación como “presidente encargado” de Venezuela del líder opositor Juan Guaidó, diputado que fue elegido titular del parlamento el 5 de enero, pero fue desconocido por el Tribunal Supremo de Justicia.

Acto seguido, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que rompía relaciones con Washington y dio un plazo de 72 horas al personal diplomático de ese país para abandonar territorio venezolano.

Una vez cumplido el plazo, sin embargo, la embajada informó que solo se quedaría el personal esencial.

