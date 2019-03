VIDEO: La jirafa Abril dará a luz a su quinta cría y lo transmiten en vivo

Nueva York, 11 Mar (RT/Sputnik).- El parque Animal Adventure, ubicado en el estado de Nueva York (EE.UU.), ha anunciado que su famosa jirafa Abril dará a luz a su quinta cría en cualquier momento. El nacimiento será transmitido en vivo a través de YouTube, como sucedió hace dos años con su último parto, captando la atención de más de un millón de espectadores.

Representantes del parque han informado que continúan monitoreando al animal, y aunque todas las señales indican que la cría llegará en las próximas horas, no existe ninguna certeza de cuándo será el momento justo, dado que esta especie no muestra síntomas claros que permitan determinarlo.

Sin embargo, los especialistas han podido determinar ciertos signos como la elevación de la cola y el cambio de posición de las pantorrillas, que sugieren que se aproxima el momento de dar a luz. “La cola de Abril ahora está apuntando un poco a la izquierda, lo cual es el posicionamiento apropiado y esperado para el gran momento”, comunicaron desde el establecimiento.

Giraffe Watch 2019 March 9th EVENING Update: “Fool me once…” – Everyone Watching Cory’s morning reports had Jordan & Dr Tim both reporting to the park and assessing April’s progression. #GiraffeWatch2019 #AnimalAdventurePark #ApriltheGiraffe pic.twitter.com/AwCz8I3bYW



Los especialistas que revisaron a la jirafa esta mañana notaron una interacción relativamente normal y se sabe que la cría está viva, sana y en la posición adecuada. Además, han señalado que los saltos leves de Abril que se observan en el video son el resultado de la presión y las patadas de la cría.

Giraffe Watch 2019

March 8th EVENING Update:

“MAKE ‘EM WAIT” – April the giraffe

We now watch and wait!So, pass the time with a review of when the world welcomed Tajiri the Giraffe April 15th 2017#GiraffeWatch2019 #AnimalAdventurePark #ApriltheGiraffe https://t.co/58NAhrclPV pic.twitter.com/UxO5OcDBJR

— Animal Adventure (@AnmlAdvntrPark) 9 de marzo de 2019