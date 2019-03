Abás acusa a Israel de la escalada de tensión en la Explanada de las Mezquitas

El presidente palestino considera, según informó la agencia oficial palestina Wafa, que los colonos “provocan los sentimientos de los musulmanes con sus incursiones y violaciones de los ritos religiosos”, en el recinto, donde por ley solo pueden rezar los musulmanes.

La presidencia palestina señaló que los últimos incidentes en la explanada, el tercer lugar más sagrado para el Islam y el primero para el judaísmo, constituyen un “ataque flagrante”.

Abás está en contacto con las autoridades jordanas, que gestionan el Waqf -institución que administra los lugares santos musulmanes en Jerusalén este, zona ocupada por Israel- “para presionar al Gobierno israelí” y “que detenga esta peligrosa escalada”.

La tensión en la Explanada de las Mezquitas ha aumentado en las últimas semanas por la disputa entre Israel y los palestinos en la zona de la Puerta Dorada, un acceso vetado por las autoridades israelíes donde grupos de fieles palestinos han comenzado a orar hace poco.

Another video from Al Aqsa Mosque in Jerusalem. Credit unknown for both videos pic.twitter.com/bBHKF2aiYv

