Detenidas cuatro personas tras los ataques contra dos mezquitas en la Isla Sur de Nueva Zelanda

Madrid, 15 Mar. (EUROPA PRESS).- La Policía de Nueva Zelanda ha detenido al menos a cuatro personas, tres hombres y una mujer, tras los ataques contra dos mezquitas de la localidad de Christchurch, en la Isla Sur de Nueva Zelanda, donde se han registrado varias víctimas mortales, según ha informado el jefe de la Policía de Nueva Zelanda, Mike Bush.

“Tenemos a cuatro personas bajo custodia. No podemos asumir que no haya otros que hayan huido”, ha señalado Bush. “Hasta el momento no hemos identificado a las víctimas”, ha aseverado, detallando que por ahora no puede ofrecer una cifra exacta de los fallecidos.

Bush también ha instado a los ciudadanos neozelandeses a no salir de sus casas y ha pedido que aquellos que tuvieran pensado ir hoy a una mezquita en cualquier parte del país “no vayan hasta nuevo aviso”.

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha señalado que no puede aún confirmar el número de víctimas mortales, pero ha subrayado que “será uno de los días más oscuros de Nueva Zelanda”. Además, ha calificado el tiroteo como “un acto extraordinario de violencia sin precedentes”.

Ardern ha asegurado que “la persona que ha cometido este acto violento no tiene lugar aquí” y ha pedido a los ciudadanos que obedezcan a las órdenes de las autoridades.

El supuesto atacante, un hombre identificado como Brenton Tarrant, de 28 años y nacido en Australia, había publicado previamente en una página web un manifiesto en el que se describía a sí mismo y explicaba los motivos racistas y xenófobos del ataque.

“Solo soy un hombre blanco común, de una familia normal que ha decidido tomar una postura para asegurar el futuro de su gente”, afirma Tarrant en el manifiesto.

Bangladesh team escaped from a mosque near Hagley Park where there were active shooters. They ran back through Hagley Park back to the Oval. pic.twitter.com/VtkqSrljjV

— Mohammad Isam (@Isam84) 15 de marzo de 2019