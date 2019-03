El TPI recibe “de manera muy amable” las explicaciones de Colombia por las objeciones de Duque a la JEP

Bogotá, 15 Mar. (EUROPA PRESS).- La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha recibido “de manera muy amable” las explicaciones que el ministro de Exteriores de Colombia, Carlos Trujillo Holmes, le ha dado este viernes en La Haya sobre las razones que han llevado al Gobierno a objetar una ley clave de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El presidente colombiano, Iván Duque, anunció el domingo objeciones a seis artículos de la ley estatutaria de la JEP, la justicia transicional creada por el acuerdo de paz firmado en 2016 por el Gobierno y las FARC para juzgar a los máximos responsables de los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio cometidos durante el conflicto armado.

La ONU, ONG y los negociadores del Gobierno y las FARC en el diálogo de paz, entre otros, han expresado su preocupación por el veto de Duque a lo que consideran una norma fundamental para el correcto funcionamiento de la JEP, uno de los pilares de los acuerdo de paz firmados en 2016.

#ICC Prosecutor meets w/t Foreign Affairs Minister @CarlosHolmesTru of #Colombia – she reiterated her Office’s support for #SJP & continued commitment to work w/t the authorities to ensure #RomeStatute criteria are fully met in context of the country’s accountability mechanisms pic.twitter.com/jWucqABhwX

— Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) 15 de marzo de 2019