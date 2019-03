Zidane: “Nadie va a quitar a estos jugadores lo que han hecho”

Madrid, 16 Mar. (EUROPA PRESS).- El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que va a contar “con todos los jugadores” lo que resta de temporada, apuntando que “nadie” les va a quitar lo que han hecho”, aunque ha augurado “cambios” para el próximo verano, y ha alabado el trabajo de su equipo en la victoria ante el RC Celta (2-0), destacando que han realizado “más de 20 centros” al área.

“Nadie va a quitar lo que han hecho estos jugadores aquí. Tengo una plantilla de 25 jugadores y voy a contar con todos: con Thibaut, con Reguilón, que lo ha hecho bien hasta ahora… Keylor es muy bueno, Marcelo no te digo, Isco igual…”, declaró en rueda de prensa.

A pesar de todo, no quiso criticar la poca participación de jugadores como Isco, Marcelo, Keylor Navas o Asensio con Santiago Solari. “No creo que los entrenadores anteriores piensen que son juveniles y los hayan tratado así. Yo sé los jugadores que son, lo han demostrado aquí antes, y yo voy a contar con ellos. Keylor, Marcelo, Isco, Marco… Voy a contar con todos los jugadores. Al mismo tiempo, lo jodido es que voy a necesitar a los 25 y habrá jugadores que se van a quedar fuera”, manifestó.

“Los jugadores que están aquí saben que aquí hay que jugar al fútbol. El físico es importante también. Vi fútbol pero vi un equipo bien físicamente. Se necesitaban ajustes y es lo que hicimos. Tenemos que correr para recuperar el balón y lo han hecho. Hemos visto cosas bien. Es un partido, hay jugadores que se van con la selección y otros que no, vamos a trabajar”, continuó.

Por otra parte, explicó que la decisión de dar la titularidad al costarricense Keylor Navas no es definitiva para lo que queda de temporada. “Faltan diez partidos. Hoy ha jugado Keylor y Thibaut va a jugar también. Y tengo a Luca -Zidane-. El Real Madrid necesita dos o tres grandes porteros. Voy a contar con los dos hasta final de temporada y ya veremos qué pasa. No puedes jugar tres competiciones con un solo portero bueno”, apuntó.

También se mostró “contento” con el partido de Dani Ceballos, con el que no contó demasiado durante su primera etapa. “Ha hecho un buen trabajo defensivamente. Sabemos la calidad que tiene. No voy a hablar del pasado”, dijo, antes de alabar el trabajo de Marco Asensio. “La primera parte ha sido un poco complicada para todos, no solo para Marco; los últimos diez minutos hemos centrado y hemos tenido ocasiones. La segunda la hicimos mucho mejor. Hicimos unos cambios y nos ha ido mejor”, afirmó.

Sobre el duelo ante los gallegos, aseguró que “las sensaciones son buenas”. “Conseguimos un buen resultado. El inicio no ha sido bueno, pero había que tener que paciencia. El final de la primera parte ha sido mejor y el de la segunda, mucho mejor”, analizó. “Lo que me ha gustado es que hemos tenido más de 20 centros, entramos dentro y llegamos al remate. Cuando centras tienes posibilidades de hacer goles”, expresó.

Por último, Zidane afirmó que solo piensa en el resto de la temporada, aunque augura “cambios” el próximo verano. “Tengo que pensar en lo que nos queda. Cambios vamos a tener, pero ya está, no puedo decir más”, concluyó.