Explican cómo transformar un iPhone en un producto de Google

Nueva York, 18 Mar (RT/Sputnik).- Hoy en día el mundo se divide entre los principales sistemas operativos: iOS y Android. Si bien los dos tienen sus ventajas e inconvenientes, algunos expertos decidieron averiguar si se puede introducir “el universo de Google” en un iPhone.

David Nield del portal Gizmodo ha ofrecido al menos tres vías que un usuario de Apple puede seguir para transformar su dispositivo.

Aplicaciones de Google para iOS

Casi todas las aplicaciones predeterminadas de iOS tienen su análogo de Google. Por ejemplo, se puede usar ‘Gmail’ en vez de la aplicación ‘Mail’ de Apple, ‘Google Maps’ en lugar de ‘Apple Maps’, ‘Google Keep’ a lugar de ‘Notas’ o se puede cambiar ‘FaceTime’ por ‘Google Duo’.

Además, varias personas prefieren sustituir el navegador de Apple ‘Safari’ por ‘Google Chrome’, mientras que las aplicaciones como ‘Google Docs’, ‘Google Sheets’ y ‘Google Slides’ reemplazarían ‘Páginas’, ‘Números’ y ‘Keynotes’. Incluso es posible utilizar ‘Gboard’ en lugar del teclado de iOS.

En lo que se refiere al almacenamiento de los datos en la nube, existe ‘Google Drive’. Asimismo, según el experto, ‘Google Photos’ realizará una copia de seguridad de todas las fotos y videos y lo “hará de forma gratuita si se permite que las fotos se redimensionen a 16MP y que los videos se codifiquen a 1080p”.

Sin embargo, hay aplicaciones que no se puede reemplazar. En particular, no es posible sustituir a Apple Pay como el método de pago NFC en un iPhone. Además, no hay ‘Google Fit’ para iOS.

¿Es posible utilizar el ‘Asistente de Google’ en vez de ‘Siri’?

El ‘Asistente de Google’ está disponible en ‘App Store’ e incluso se puede añadir el comando ‘OK Google’ a ‘Siri’ al presionar el botón ‘Agregar a Siri’.

Sin embargo, en este caso para que al asistente de Apple empiece a funcionar aún hay que decir ‘Hey Siri’ primero.

Además, ‘Google Assistant’ puede controlar los dispositivos domésticos si un usuario no quiere utilizar ‘HomeKit’.

Agregar la cuenta de Google a las aplicaciones de iOS

A pesar de que es bastante ‘cerrado’, el sistema operativo de Apple permite que Google respalde los datos almacenados en algunas aplicaciones predeterminadas de iOS. Para ello es necesario abrir ‘Configuración’ > ‘Contraseñas y cuentas’ > ‘Agregar cuenta’ y después elegir Google en la lista.

De esta manera, todos los datos de ‘Gmail’, ‘Google Calendar’ y ‘Google Contacts’ aparecerán en ‘Mail’, ‘Calendario’ y ‘Contactos’ en un dispositivo Apple. (RT/Sputnik)