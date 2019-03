Gobierno de México dice que respetará contratos firmados con petroleras extranjeras

Ciudad de México, 18 mar (Sputnik).- El Gobierno de México respetará un centenar de contratos firmados por el Estado con decenas de compañías petroleras extranjeras, dijo este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo del 81 aniversario de nacionalización petrolera y la creación de la estatal Petróleos Mexicano (Pemex).

“Es una prioridad el fortalecimiento de Pemex, es una meta el propósito de rescatar a la industria petrolera nacional; a pesar de este propósito, vamos a respetar los contratos que se firmaron en el marco de la llamada Reforma Energética (2014), se respetarán todos los contratos”, enfatizó el mandatario en conferencia de prensa.

López Obrador dijo que actualmente hay condiciones para que Pemex “resurja como empresa, produzca más, sea eficiente y sobre todo sea manejada con honestidad, que se acabe para siempre con la corrupción”.

Desde el verano de 2015 hasta el 1 de diciembre pasado, fecha en que comenzó el nuevo sexenio, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH, regulador estatal) firmó 107 contratos de exploración y producción con 74 compañías extranjeras que operan en el mundo, procedentes de Australia, China, EEUU, España, Francia, Italia, Noruega, Reino Unido, Rusia y Malasia, entre las más destacadas.

“No vamos a cancelar ningún contrato que se haya suscrito con empresas particulares, nacionales o extranjeras, lo que queremos hacer es exhortar a quienes recibieron esos contratos para que inviertan y que produzcan, porque hasta ahora no lo han hecho, no hay inversión suficiente y no han extraído petróleo, los invitamos a que inviertan que produzcan y a competir en buena lid” con Pemex, expuso el mandatario.

Según datos de la CNH, los contratos establecen una inversión inicial de al menos 4.070 millones de dólares para los próximos cuatro años, hasta 2022; y en caso de éxito geológico las inversiones se elevarían a 162.000 millones de dólares, supeditados al éxito comercial de los campos.

“Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde y Pemex va a resurgir, a consolidarse, los que recibieron contratos tienen la posibilidad de hacer lo propio y vamos ver quién es más eficiente, quién es mejor”, prosiguió López Obrador.

Plan Nacional de energía

Un plan nacional en materia energética autoriza a Pemex a que “contrate de manera directa y se mantenga como empresa de la nación, no a las privatizaciones”, anunció el mandatario.

La meta del nuevo gobierno que comenzó el 1 de diciembre es elevar la alicaída producción, de los actuales 1,7 millones de barriles diarios, la menor en cuatro décadas, a 2,4 millones de barriles al día al final del sexenio en 2024.

En este esfuerzo de rescate de la industria, el Gobierno aplicará “juicio práctico para lograr resultados, nada de ideología, nada de política, a ver quién lo hace mejor”, si Pemex o los contratistas privados, planteó el presidente.

La declaración fue hecha con motivo de la nacionalización de la industria petrolera de 1938, sin embargo el Gobierno no anulará los contratos firmados en el marco de la Reforma Energética de 2014, que abrió la industria a la inversión privada y extranjera y puso fin a ocho décadas de monopolio estatal.

En conmemoración del aniversario de esa “esa decisión histórica (…) estamos optimistas en el rescate de Pemex, porque aun con todo lo que hicieron para arruinar esta empresa de la nación, que ahora inclusive pasa por un mal momento, por la irresponsabilidad de los neoliberales, tecnócratas, el afán privatizador y la corrupción.

La contribución de Pemex a los ingresos fiscales del Gobierno es menor al 20 por ciento del total, según datos oficiales.

López Obrador presentó el domingo 17 de marzo, los ejes de su Plan Nacional de Desarrollo el domingo “el fin de la política neoliberal”, que calificó como “una pesadilla” que prevaleció en México durante 36 años.

“Quedan abolidas dos cosas: el modelo neoliberal y su política de pillaje antipopular y entreguista”, dijo el mandatario el domingo 17 en un discurso en Palacio Nacional. (Sputnik)