La Policía de Países Bajos identifica a un presunto sospechoso del tiroteo en Utrecht

Amsterdam, 18 Mar. (EUROPA PRESS).- La Policía de Utrecht ha identificado al supuesto responsable del tiroteo registrado este lunes en la localidad, que ha dejado varios heridos, como Gokman Tanis, un hombre de 37 años nacido en Turquía.

En un breve mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter, la Policía ha indicado que Tanis es sospechoso de tener lazos con el suceso y ha pedido a la población que, en caso de verle, “no se acerque” a él y que avise a las autoridades. Asimismo, ha facilitado una imagen de él grabada por una cámara de seguridad.

Poco antes, el jefe del Servicio Nacional Antiterrorista de Países Bajos (NCTV), Pieter-Jaap Aalbersberg, ha asegurado que el tiroteo se ha registrado en “varios lugares” de la ciudad y ha explicado que el supuesto autor de los disparos sigue a la fuga.

“En Utrecht ha habido un tiroteo en varios lugares”, ha dicho Aalbersberg, en una rueda de prensa. “Todavía hay mucho que no está claro en este momento y las autoridades locales están trabajando duro para determinar todos los hechos”, ha indicado. “Lo que ya sabemos es que el culpable está a la fuga”, ha advertido.

Minutos antes de la comparecencia de su máximo responsable, el NCTV ha asegurado que el tiroteo “tiene todas las características de un atentado terrorista”, según informa la cadena de televisión local NOS.

Tras el tiroteo en la intersección 24 Oktoberplein, el Gobierno de Países Bajos ha elevado al máximo el nivel de alerta antiterrorista en la provincia de Utrecht. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Aalbersberg, ha contado que el nivel de alerta antiterrorista se ha elevado a cinco en Utrecht por primera vez desde que se aplica esta clasificación.

The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu

— Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 de marzo de 2019