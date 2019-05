Atacan con una patada voladora a Arnold Schwarzenegger en Sudáfrica (vídeo)

Johannesburgo, 19 may (RT/SPUTNIK).- La estrella de Hollywood y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, fue repentinamente atacado por la espalda por un joven que le propinó una patada voladora. El hecho ocurrió este sábado en un festival deportivo desarrollado en Sudáfrica.

Schwarzenegger se presentó en el Arnold Classic Africa Festival en Sandton, Johannesburgo, cuando fue golpeado por un sujeto que corrió hacia él y propinó una patada en la parte alta de la espalda. El actor se tambaleó hacia un grupo de personas que lo rodeaba.

En un video casero que se ha hecho público se puede ver que el atacante cayó al suelo tras el ataque y allí fue sujetado y retirado por guardias de seguridad del evento. Por el momento, el motivo del ataque se desconoce.

«Arnold no se lesionó en absoluto, como se puede ver en el video, que sonríe más adelante», afirmó Wayne Price, director del Arnold Classic Africa Festival.

Make sure to tune into my @Snapchat to see all 90 sports we have here at the @ArnoldSports Africa! Fitness is for everyone. pic.twitter.com/bNjSTQS9Aj

— Arnold (@Schwarzenegger) 18 de mayo de 2019