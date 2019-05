Ministro de Exteriores de Irán asegura que Teherán no desea que haya guerra

Teherán, 18 may (Sputnik).- El ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, expresó este sábado su confianza en que no habrá guerra, ya que Teherán no quiere pelear con nadie, informó la agencia IRNA.

«Estamos seguros que no habrá ninguna guerra, ya que nosotros no queremos ningún conflicto, y nadie tienen ni pensamientos ni ninguna ilusión de que podrá hacerle frente a Irán en la región», dijo el diplomático en una entrevista al medio.

Poco antes el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró al secretario de Defensa en funciones, Patrick Shanahan, que Washington no quiere desatar una guerra con Teherán.

El pasado miércoles la Casa Blanca aseguró que existía una amenaza por parte de Irán y evacuó al personal no operativo de las misiones diplomáticas estadounidenses de Bagdad y otras ciudades de Irak.

En la región se despliegan actualmente portaaviones de EEUU y otros armamentos y fuerza militar.

A principios de mayo el Consejo de Seguridad Nacional de Irán anunció la suspensión parcial del Pacto de Acción Integral Conjunto (PAIC) sobre el plan nuclear iraní, en respuesta a la retirada de Washington del acuerdo.

En 2015, Rusia, EEUU, el Reino Unido, China, Francia, Alemania y la Unión Europea firmaron el PAIC, que estableció limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de sanciones internacionales.

El 8 de mayo de 2018, EEUU anunció su retirada del PAIC, acusando a Teherán de desarrollar en secreto un programa nuclear, pese a que 12 informes consecutivos del Organismo Internacional de Energía Atómica afirmaron lo contrario.

En agosto, Washington restableció las sanciones contra el sector automotor de Irán, su comercio en oro y metales preciosos, así como las relacionadas con el rial iraní, y en noviembre extendió las medidas de restricción a la compra de petróleo iraní, las operaciones con puertos y empresas marítimas del país persa y las transacciones de instituciones financieras con el Banco Central de Irán.

Los restantes participantes del pacto se esfuerzan por mantenerlo en vigor. (Sputnik)