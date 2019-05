Evo Morales inicia la campaña electoral para los comicios generales en Bolivia

«Aquí está Bolivia para defender la revolución democrática y cultural porque tenemos resultados, hemos demostrado al mundo que Bolivia tiene mucha esperanza», dijo Morales a la multitud.



El mandatario realizó un repaso histórico de los objetivos cumplidos en trece años de Gobierno, donde destacó el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la desigualdad, la nacionalización de los recursos naturales y los proyectos hidroeléctricos, entre otros.

«Hermanos quiero decirles ¿por qué cinco años más? para terminar las grandes obras. Nos sentimos con fuerzas, tenemos autoestima con estas concentraciones que nos dan mucha energía, cinco años más para garantizar esta liberación para toda la vida», aseguró Morales.

El binomio Morales-García Linera representará al partido oficialista Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).

El pasado 17 de mayo, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró durante su visita a Bolivia que impedir la nueva repostulación electoral de Morales sería un acto «discriminatorio».

Mi respeto y admiración por esta gran concentración. Nunca nos han abandonado, no los abandonaremos y no me abandonen. Somos pueblo, somos trabajadores; venimos de mucho sufrimiento y lucha por la liberación. Gracias. Que viva Bolivia y el #ProcesoDeCambio #SigamosCambiandoJuntos pic.twitter.com/tDnYvI0w7I

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 19 de mayo de 2019