La fiesta de las letras cerró con éxito su vigésima edición

San José, 19 may (Elpaís.cr).- Del 10 al 19 de mayo Costa Rica vivió y escribió un momento literario histórico, que quedará para siempre en la memoria de los miles de visitantes a la XX Edición de la Feria Internacional del Libro, quienes tuvieron la oportunidad conocer y conversar con figuras importantes del mundo literario.

San José se convirtió en un lugar de encuentro para los amantes de las letras, quienes recorrieron con euforia los pasillos del Complejo Antigua Aduana colmados de cultura y de literatura, espacio que además les brindó la posibilidad de sorprenderse encontrando no solo muchos libros, sino también a muchos de sus creadores, tanto nacionales como internacionales.

“Fue grandioso venir en busca de libros y poder encontrarme a muchos escritores reconocidos, sus conversatorios y otras actividades a las que asistí me inspiraron, me guiaron en busca de nuevos conocimientos, me sumergieron en mundos diferentes y me hicieron disfrutar la literatura desde otra perspectiva”, indicó Lorena de la Garza, quien visitó la FILCR 2019 con sus dos jóvenes hijos.

Durante estos 10 días las historias se salieron de los libros y tomaron vida en una reunión cultural que hizo homenaje a la literatura de todos los tiempos, con un ímpetu que solo brinda la experiencia de laureados exponentes, la sed de conocimiento de los más novatos y la placidez de cada visitante a esta gala literaria.

Unas de las asistentes más fieles a la feria fueron Alicia Barrantes y su madre María Barrantes, de 83 años, que son vecinas de la zona y aseguran que todos los años esperan ansiosas la FIL: “Venimos casi todos los días a ver qué actividades hay. Además a mi mamá le gusta leer y le vengo a comprar clásicos, que son los que le encantan. A nosotros nos inculcaron la lectura desde pequeños y los libros eran incluso los regalos más preciados en las fiestas navideñas, por eso le Feria es un evento muy esperado en mi familia”, comentó Alicia.

Los niños también fueron protagonistas en estos días donde el mundo de la ficción y la fantasía tomó la Antigua Aduana. Con el objetivo de fomentar en ellos el amor por los libros, más de 900 menores fueron invitados a las diferentes actividades organizadas por la FILCR 2019, de los cuales alrededor de 500 llegaron provenientes de Isla Chira, Costa de Pájaros y Chomes, quienes vivieron momentos únicos alrededor de la literatura.

Resalta también la asistencia de Bianca Daniela Arce, joven escritora de tan solo 8 años quien llegó desde Quepos con el único fin de conocer al escritor Carlos Rubio. La niña lee desde los 2 años y se ha dedicado a escribir cuentos, uno de ellos es “El perico feliz”. Durante su recorrido se reunió con escritores costarricenses que le dieron diversos consejos y la motivaron a seguir escribiendo.

“Estoy muy contenta e ilusionada por estar aquí y conocer tantos escritores”, indicó Bianca Daniela con una gran sonrisa.

La Feria Internacional del Libro también tiene entre sus objetivos ofrecer mejores condiciones al sector artístico literario, por eso ofreció una amplia programación y oferta literaria. En la Nave de Ladrillo participaron alrededor de 60 expositores entre los que destacaron casas editoriales, colectivos y librerías; y en la Casa del Cuño expusieron un total de 30 entre editoriales, librerías de libros nuevos y usados, colectivos de escritores independientes, fundaciones y distribuidores.

“Es la sexta vez que participamos en la Feria del Libro y en esta edición interactuamos con un número importante de personas, definitivamente es un espacio que funciona como vitrina para que nos conozcan. Además, tuvimos mucha oferta atractiva que significó una gran experiencia para los que les gusta leer”, manifestó Andrea Mickus de Librería Duluoz.

Por su parte, la booktuber Karla Acuña, explicó: “Mi experiencia como participante en varias actividades de la FILCR 2019 ha sido bastante enriquecedora, recibimos mucho apoyo del Ministerio de Cultura y de Centroamérica Cuenta, para poder acercarnos a la esencia de los escritores. Asistimos a muchos talleres, conversatorios y otras actividades que nos sirvieron para conocer de literatura latinoamericana, de autores y de otras ferias de libros. Además, tuvimos la oportunidad de conocer grandes proyectos de fomento a la lectura y nos sentimos inmensamente agradecidos por el apoyo brindado tanto para nosotros como para la juventud en general”.

La XX edición de la FILCR hoy bajó su telón, pero las expectativas de continuar brindando conocimiento y disfrute por medio de los libros siguen siendo el motor principal para consolidar aún más la feria literaria más importante del país, que para agosto del 2020, tendrá entre sus temas la unión entre educación, ciencia y literatura, con Colombia como país invitado.

La importante tradición literaria colombiana convierte en un verdadero honor el tener a este país como invitado de nuestra FILCR 2020. Colombia ha destacado a través del tiempo gracias a sus autores, al extraordinario desempeño de su sector editorial, a su experiencia en gestión cultural, en periodismo, a su política de bibliotecas y promoción de la lectura, a sus aportes en descentralización institucional y a sus políticas de proximidad. En fin, la trayectoria colombiana en estas materias evidencia cómo un ambiente favorable a la cultura, a la lecto-escritura y al conocimiento sensible, depende en buena medida de una comprensión integral del trabajo cultural y creativo.