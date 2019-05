La Fiscalía de Austria no halla motivos para abrir expediente contra ex vicecanciller

Viena, 19 may (Sputnik).- La Fiscalía de Austría no halló motivos para iniciar una investigación contra el ex vicecanciller del país, Heinz-Christian Strache, después de haber examinado el vídeo comprometedor que provocó su renuncia el sábado, informó la radio Oesterreich 1.

El material audiovisual disponible «no presenta pruebas concretas que apunten a un delito», cita la emisora una declaración de la Fiscalía.

La radio subrayó, no obstante, que se trata solo de unos fragmentos del vídeo en cuestión y que los medios alemanes que lo habían difundido se resisten a proporcionar la versión no editada.

Strache presentó su dimisión el sábado después de que se hiciese público un vídeo comprometedor donde él supuestamente prometió favores económicos a una rusa a cambio de apoyo electoral en las elecciones de 2017.

Además dimitió como presidente del Partido de la Libertad (FPÖ).

El vídeo comprometedor que fue desvelado por la revista Der Spiegel y el diario Süddeutsche Zeitung, muestra a Strache y su colaborador Johann Gudenus en una casa en Ibiza, reunidos con una presunta rusa.

Strache señaló que se reunió con la mujer –que, afirmó, era una nacional de Letonia– solo una vez durante sus vacaciones, tras lo cual no tuvo ningún contacto con ella.

Para el político, las informaciones publicadas en los medios no son más que «un asesinato político premeditado».

El sábado, el canciller federal austriaco, Sebastian Kurz, del conservador Partido Popular (ÖVP), anunció el fin de su Gobierno de coalición con el FPÖ y pidió convocar lo más pronto posible unas nuevas elecciones.

El presidente austriaco, Alexander Van der Bellen, afirmó este domingo que los comicios podrían celebrarse en septiembre. (Sputnik)