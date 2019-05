Clérigos chiíes alertan sobre una guerra entre EE.UU. e Irán: «Marcaría el final de Irak»

Washington, 21 may (RT/Sputnik).- Las principales figuras chiíes de Irak han advertido este lunes contra los intentos de involucrar a su país en una posible guerra entre EE.UU. e Irán, asegurando que el conflicto convertiría a Irak en un campo de batalla en un momento en el que se encuentra en el camino de la recuperación, informa The New York Times.

Así, el clérigo populista Muqtada al Sadr ha señalado que cualquier partido político que arrastre a Irak hacia una guerra entre EE.UU. e Irán «sería el enemigo del pueblo iraquí».

«Esta guerra marcaría el final de Irak», advirtió Al Sadr. «Necesitamos paz y reconstrucción«, destacó.

Al Sadr no fue la única persona influyente en el país que advirtió contra la escalada.

«Si la guerra estalla… quemará a todos«, ha afirmado en un comunicado Hadi al Amiri, líder de una coalición de fuerzas paramilitares chiíes respaldada por Bagdad y Teherán. El político también hizo un llamado a los iraquíes para que trabajen juntos «para mantener a Irak y la región alejados de la guerra».

Según informa el periódico, Irak todavía alberga a más de 5.000 soldados estadounidenses y en su territorio actúan poderosas milicias respaldadas por Irán, algunas de los cuales quieren que esas fuerzas estadounidenses se vayan.

Las advertencias ante los peligros de una guerra se han producido poco después de un ataque con misiles contra la Zona Verde de Bagdad, un área fortificada de la capital donde están situadas la Embajada de EE.UU. y otras oficinas diplomáticas extranjeras. Hasta ahora ningún grupo ha reivindicado la acción, pero algunas organizaciones alineadas con Irán rápidamente criticaron el ataque y sugirieron que se usaría como «pretexto» para un conflicto.