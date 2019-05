Constituyente venezolana solo admitirá elecciones parlamentarias, dice asambleísta Carreño

Caracas, 21 may (Sputnik).- La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela está lista para convocar elecciones parlamentarias adelantadas, pero no admitirá propuestas de comicios generales o presidenciales, afirmó el martes en entrevista con Sputnik, Pedro Carreño, uno de sus integrantes.

«Desde la Asamblea Nacional Constituyente estaremos vigilantes y no aceptaremos otra elección que no se la de la Asamblea Nacional, no aceptaremos propuesta de elecciones generales ni menos presidenciales», dijo el constituyente en declaraciones a esta agencia.

Carreño, dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, hizo esta advertencia luego de que el presidente Nicolás Maduro llamó a la oposición a unas elecciones parlamentarias adelantadas.

«Yo le hago una propuesta (…) vamos a medirnos electoralmente, vamos a hacer elecciones, vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en cinco años, vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral)», expresó el jefe de Estado durante un acto en el Palacio de Miraflores (sede de Gobierno).

De acuerdo a lo que establece la Constitución, los miembros de la Asamblea Nacional deben elegirse cada cinco años, por lo que el período de la actual, que comenzó el 5 de enero de 2016, debería concluir el mismo día pero de 2021, cuando asumirían los parlamentarios, que deberían ser electos a finales de 2020.

Sin embargo, Carreño afirmó que actualmente el Parlamento (único órgano en el que la oposición es mayoría) «para nada le sirve al pueblo venezolano», debido a que de acuerdo a un decreto del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) todas sus acciones son consideradas como nulas e írritas.

Esa sentencia del TSJ entró en vigor en junio de 2016, cuando la mayoría opositora de la Asamblea Nacional se negó a reconocer una decisión de ese órgano judicial en la que se inhabilitó a tres diputados del estado Amazonas (sur), por supuestas irregularidades en su elección.

La Asamblea Nacional, a juicio de Carreño, «se constituyó en un recinto donde se conspira contra la democracia, y es así como se inicia la acción para generar enfrentamientos con el resto de los poderes de la República para hacer ver en el mundo de que existía un conflicto de poder, pero lo que existió fue poder en conflicto con el judicial, electoral, y evidente con el ejecutivo», agregó.

Por su parte, la oposición acusa al TSJ de estar al servicio de Maduro y de inhabilitar a sus parlamentarios para evitar que ejerzan acciones e investigaciones de corrupción contra el jefe de Estado y su gabinete ejecutivo.

Carreño afirmó que la Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por oficialistas, estableció «un esquema electoral para la búsqueda de la paz», el cual ha incluido comicios de gobernadores, alcaldes y concejos municipales en 2017 y presidenciales en 2018.

«Lo único que hace falta para cerrar el ciclo constituyente por la paz electoral serían las elecciones de la Asamblea Nacional», expresó.

Carreño acusó al Parlamento de dedicarse a promover golpes de Estado, intervenciones militares y sanciones, así como apropiaciones de bienes de la nación, en lugar de legislar, por lo que a su juicio urge adelantar estos comicios.

«Se hace necesario adelantar el proceso electoral para elegir una Asamblea Nacional de cara al país, de cara a los intereses del pueblo venezolano, de cara a los intereses de la República y que acate la Constitución y que trabaje como lo establece la democracia, con el resto de los poderes», argumentó.

El pasado 5 enero, la Asamblea Nacional juramentó como presidente al diputado Juan Guaidó, lo cual fue declarado nulo por el TSJ.

Pero el 23 de enero, el parlamentario desconoció el nuevo mandato de Maduro para 2019 -2025 y se autoproclamó como presidente encargado y recibió el respaldo de 54 países, entre ellos EEUU.

Desde entonces, Guaidó ha nombrado a sus representantes en naciones que lo reconocen, designó a una junta directiva para la filial de Petróleos de Venezuela S.A en EEUU, Citgo, y encabezó un alzamiento militar, que conllevó a la detención del vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, y el enjuiciamiento de otros ocho diputados.

Por estas acciones, Carreño afirmó que todos los diputados deberían estar en prisión.

«Deberían estar presos toditos los diputados, ahí hay que buscar una jaula del tamaño de la Asamblea, ponérsela arriba y meterlos presos a todos y a todas porque han atentado contra la paz de la República, eso se llama traición a la patria», opinó.

En cuanto a la decisión del presidente de proponer a la oposición estas elecciones, Carreño indicó que se trata de una «vocación diplomática» del jefe de Estado, pero recordó que la Constituyente es plenipotenciaria y que con solo aprobar un decreto decidirá si adelanta o no los comicios parlamentarios.

«El presidente todavía, que tiene su vocación diplomática con su condición de haber pasado mucho tiempo como canciller, pero es que la Asamblea Nacional es supraconstitucional y plenipotenciaria y con aprobar un decreto exhortando a convocar a elecciones el poder electoral tiene que hacerla, tiene que acatar la decisión de la Constituyente, así lo establece la Constitución», explicó.

En tal sentido, destacó que las medidas que puedan tomar otros países contra Venezuela, si se resuelve el adelanto de parlamentarias, no les preocupan, porque están preparados para todos los escenarios. (Sputnik)