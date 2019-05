EEUU baraja sanciones contra la compañía china Hikvision, según medios

Nueva York, 22 may (Sputnik).- La Administración de Donald Trump baraja imponer medidas restrictivas contra la compañía china Hikvision, uno de los mayores fabricantes de sistemas de videovigilancia, escribe The New York Times citando fuentes.

Si Washington finalmente opta por aplicar las restricciones a la compañía, que también produce cámaras para coches, cámaras térmicas y drones, esta acabará en la lista negra de EEUU.

El Gobierno de Trump argumenta que las medidas se deben a que China representa una amenaza económica, geopolítica y tecnológica para Estados Unidos, escribe el periódico.

Los productos de Hikvision permiten rastrear el movimiento de individuos según sus rasgos faciales, características corporales o según su modo de andar, así como detectar actividades inusuales, por ejemplo, si alguien se echa a correr o se está congregando una multitud.

Son tecnologías a las que recurrió China para realizar detenciones masivas de los uigures, una minoría turcomana en el noroeste de China, afirma el diario.

El Departamento de Comercio de EEUU podría obligar a las empresas estadounidenses solicitar un permiso para los suministros de componentes de Hikvision, lo que restringe el acceso de la compañía china a la tecnología que ayuda a operar sus equipos.

El periódico señala que la decisión final con respecto a la compañía china se tomaría en las próximas semanas. (Sputnik)