NYT: Expertos en antilavado alertaron sobre transacciones sospechosas de Trump

Nueva York, 21 may (RT/Sputnik).- Múltiples transacciones realizadas a través del Deutsche Bank y que involucraron a entidades controladas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su yerno y asesor Jared Kushner, fueron clasificadas como sospechosas por empleados de ese banco entre 2016 y 2017, pero sus superiores nunca las reportaron a las autoridades.

Sobre esto informa The New York Times con respaldo de cinco fuentes, entre ellos exempleados y actuales trabajadores de la entidad bancaria alemana, que durante décadas concedió multimillonarios préstamos al actual inquilino de la Casa Blanca pese a ser considerado un cliente de riesgo.

Según ha trascendido, el sistema informático del Deutsche Bank calificó como posiblemente ilícitas múltiples transacciones de Trump y Kushner, que involucraron flujos de dinero con entidades o individuos fuera de EE.UU.No obstante, ejecutivos del banco decidieron no reportarlas al Departamento del Tesoro, a pesar de la recomendación de especialistas en antilavado de dinero que revisaron las transacciones.

Las fuentes indicaron que tal proceder se mantuvo en línea con un relajado enfoque del banco en cuanto a las leyes de lavado de dinero, y sostienen que la entidad se ha eximido en reiteradas ocasiones de hacer reportes para proteger sus relaciones con clientes lucrativos.

Por su parte, el Deutsche Bank ha rechazado esas acusaciones, asegurando que no ha interpuesto obstáculos a ninguna investigación sobre supuestas actividades sospechosas de su lado. Asimismo negó, contra lo que afirman las fuentes, que algún empleado suyo haya sido separado de su cargo por denunciar irregularidades.

Trump, por su parte, arremetió en Twitter contra el reporte periodístico, pero sin aludir al tema de la actividad sospechosa. Se limitó, en tal sentido, a negar la afirmación del diario neoyorquino, de que el Deutsche Bank le prestó dinero cuando otros bancos no quisieron hacerlo.

«El fallido New York Times […] y otros de los medios de noticias falsas, siguen escribiendo historias falsas sobre cómo no usé muchos bancos porque no querían hacer negocios conmigo. ¡Incorrecto! Es porque yo no necesitaba dinero», aseveró el mandatario, asegurando que para algunos de sus negocios escogió el banco alemán por ser «muy bueno y altamente profesional».