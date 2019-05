Trump: «México defiende que los migrantes tienen derecho a ingresar a EE.UU., pero se equivoca y pronto tendrá mi respuesta»

Washington, 21 may (RT/Sputnik).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, criticó la postura de México respecto al trato que se debe dar a los migrantes centroamericanos.

«Estoy muy decepcionado de que México no esté haciendo prácticamente nada para evitar que los inmigrantes ilegales lleguen a nuestra frontera sur, donde todos saben que, debido a los demócratas, nuestras leyes de inmigración están totalmente defectuosas y rotas», escribió Trump en su cuenta de Twitter.

«La actitud de México es que las personas de otros países, incluido México, deben tener derecho a ingresar a los EE.UU. Y que los contribuyentes de los EE.UU. deben ser responsables de los enormes costos asociados con esta migración ilegal. ¡México está equivocado y pronto daré una respuesta!», agregó el mandatario estadounidense.

…Mexico’s attitude is that people from other countries, including Mexico, should have the right to flow into the U.S. & that U.S. taxpayers should be responsible for the tremendous costs associated w/this illegal migration. Mexico is wrong and I will soon be giving a response!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de mayo de 2019