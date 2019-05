Dimite la líder de la Cámara de los Comunes británica

Londres, 22 may (Sputnik).- La líder de la Cámara de los Comunes del Reino Unid, Andrea Leadsom, anunció la decisión de abandonar el Gobierno de la primera ministra británica, Theresa May.

«Ya no creo que su enfoque permita cumplir con el resultado del referendo» del Brexit, declaró Leadsom en una carta de dimisión presentada ante May y publicada en su cuenta de Twitter.

La política explicó que no cree que el acuerdo de divorcio con la UE, promovido por May, permita que el Reino Unido permanezca como un Estado «verdaderamente soberano», y expresó su oposición a la idea de celebrar el segundo referendo sobre el Brexit, que en su opinión no solo «sería muy peligroso y divisivo», sino también minaría la unidad del Gobierno.

El lunes la primera ministra británica esbozó su nueva versión del acuerdo de retirada de la Unión Europea, que incluye convocar a un nuevo plebiscito sobre el Brexit.

Para inicios de junio está prevista la cuarta votación del acuerdo de divorcio en el Parlamento británico.

La mandataria conservadora ha fracasado en tres ocasiones en sus intenciones de obtener luz verde del Legislativo al Tratado de Retirada y se arriesga a otro desastre, que puede acabar con el Brexit y con su propia carrera política. (Sputnik)