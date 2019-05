La opositora Alianza Cívica convoca una huelga general de 24 horas para este jueves en Nicaragua

Managua, 22 May. (EUROPA PRESS).- La opositora Alianza Cívica ha convocado una huelga general para la jornada del jueves con el objetivo de presionar al Gobierno de Nicaragua para que proceda a la liberación de personas detenidas que considera como presos políticos.

«Convocamos a un paro nacional. Este paro será efectivo a partir de las cero horas del día jueves y terminará a las 11:59 del mismo día, 23 de mayo, a una semana del vil asesinato de Eddy Montes, seguido por dos días de duelo nacional», ha dicho en un comunicado.

Montes, considerado un preso político, murió la semana pasada durante un motín en la cárcel de Tipitapa. Según las autoridades, el hombre fue tiroteado cuando «un grupo de presos que se abalanzó contra personal penitenciario forcejeando con uno de los centinelas con claras intenciones de quitarle el arma reglamentaria y atentar contra la vida de los funcionarios».

La Alianza Cívica ha recalcado que el paro será «cívico y pacífico» y abarcará «todo el territorio nacional y todas las actividades económicas, salvo aquellas relacionadas con la preservación de la vida y la cobertura de servicios básicos para la población».

«Instamos a los empleadores a respetar la decisión de los trabajadores a sumarse a este paro cívico nacional y pacífico», ha destacado, antes de agregar que esta protesta «es una forma legítima de lucha cívica y pacífica como muestra de apoyo y solidaridad con aquellos que sufren».

«Debemos pararnos si te importan los presos, si te preocupa que los asesinen, si te molesta que los golpeen, si te indigna que las madres de los presos sean humilladas, si te querés solidarizar con el dolor, si querés contribuir con parar el sufrimiento», ha agregado.

Vaciar las calles

Así, ha pedido a la población que «cierre la puerta de casa y no salga, no asista al trabajo, no abra su negocio, no se mueva». «Párate donde estés y decilo con la acción, que es inacción: no más abuso, presos, ni muertos», ha sostenido.

«Si no nos dejan llenar las calles, vaciémoslas. Si no nos dejan ondear la bandera, abracémosla donde estemos. Que los pocos seguidores de un régimen moribundo vean de qué lado se encuentran y lo importante de sumarse al lado correcto de la historia», ha manifestado.

«Empleado, no asistas al trabajo, en tus pies está el poder de la protesta», ha puntualizado la Alianza Cívica, quien ha hecho hincapié en que el paro es «por la libertad de todos los presos, pero en un sentido más amplio por la libertad de todos los nicaragüenses que sufrimos esta cárcel dictatorial».

La organización opositora ha denunciado además que «un número elevado de presos han sido sistemáticamente golpeados, particularmente el pasado jueves 16 de mayo» y que «estos hechos de abuso de poder y fuerza son violaciones a los Derechos Humanos y además están en clara violación al acuerdo suscrito entre el Gobierno y la Alianza Cívica el 27 de marzo del 2019».

«Es responsabilidad de todos, como miembros de la sociedad nicaragüense, mostrar solidaridad ante los asesinatos y los abusos cometidos en contra de los presos políticos», ha remachado.

Suspensión del diálogo

La Alianza Cívica celebró el lunes una reunión de urgencia en lugar de asistir a la reunión del diálogo nacional que estaba prevista para ese mismo día en Managua, dejando plantada a la delegación gubernamental.

«La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se retira de la mesa de negociación hasta que el Gobierno excarcele, previo a su liberación definitiva, a los presos políticos de la lista conciliada (por ambos que obra) en poder del Comité Internacional de la Cruz Roja», anunció la oposición nicaragüense.

La plataforma disidente aludió a «los pocos avances» que se han producido en las conversaciones «por la nula voluntad política del Gobierno, esgrimiendo que desde el 29 de marzo no se habían producido nuevas liberaciones, si bien el Gobierno respondió horas después con la orden de excarcelar a otros cien presos políticos.

Además, el Gobierno de Daniel Ortega aseguró el martes que está dispuesto a cumplir lo acordado en el diálogo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que en su opinión pasa por liberar a 132 presos políticos antes del 18 de junio, después de que la oposición nicaragüense anunciara la ruptura de las conversaciones.

Como prueba de ello, argumentó que hasta ahora «ha avanzado unilateralmente en el cumplimiento del acuerdo de excarcelación de personas que atentaron contra la seguridad y el orden público», es decir, los considerados presos políticos por la Alianza Cívica.

Crisis política

La crisis estalló en abril de 2018. Comenzó con protestas por una polémica reforma de la seguridad social que crecieron rápidamente hasta exigir la «democratización» de Nicaragua, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.

Más de 300 personas murieron y otras cientos fueron detenidas. Expertos del sistema interamericano que viajaron al país para constatar la situación interna han recomendado en un informe juzgar a Ortega por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la represión de las protestas.

El líder ‘sandinista’ ofreció entonces un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. El pasado mes de febrero, las partes acordaron retomar las conversaciones y celebraron las primeras reuniones. Desde entonces la Alianza Cívica ha denunciado en numerosas ocasiones incumplimientos del Gobierno.