Puigdemont presenta en Londres su candidatura al Parlamento Europeo

Londres, 22 may (Sputnik).- El ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, presentará en Londres su candidatura para las elecciones europeas.

El ex dirigente independentista presentará el manifiesto electoral junto con sus ex compañeros de Gobierno, Clara Ponsatí y Toni Comín, tambien prófugos de España, en el hotel The Wesley Euston, en la zona norte de la capital británica.

Los tres políticos fueron excluidos de la contienda por la Junta Electoral Central (JEC), en un principio, una decisión controversial.

El Tribunal Constitucional falló finalmente a favor de los tres candidatos de Junts per Catalunya (JxCat).

Ponsatí reside en Escocia desde que la Justicia española inició los trámites contra los presuntos organizadores y responsables del referéndum independentista catalán.

Puigdemont y Comín, que han fijado residencia en Bélgica, encabezan las listas del JxCAt. (Sputnik)