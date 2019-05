Aunque revisamos minuciosamente el programa del PAC, no encontramos por ningún lado el objetivo de crear una red de cuido para Edna Camacho. En el apartado 6, plantea Gobierno abierto, ética, transparencia y participación ciudadana, en dicho apartado las metas son: Consolidación de un Estado Abierto que permita una gestión participativa, una rendición de cuentas efectiva y mayor transparencia en la gestión pública.

Observemos cómo concibe Carlos Alvarado la fiscalización de los recursos públicos. A los seis días exactos de su toma de posesión, el lunes 14 de mayo, trasciende en la prensa la noticia que su coordinadora de equipo económico, Edna Camacho, recomendó exonerar del pago de renta las ganancias de capital provenientes de las operaciones en bolsa. Lo puntualiza así el Diario Extra:

Para nadie es un secreto que Camacho está casada con Javier Chaves, presidente del Grupo Aldesa, quien maneja uno de los puestos de bolsa más grandes del país y sería uno de los más beneficiados con esta decisión.

(…) Versiones de exdiputados apuntan a que Camacho tuvo una participación activa en la discusión del proyecto para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, donde se incluyó esta exoneración.

Lo hizo como asesora de Johnny Leiva, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien para ese entonces presidía la Comisión de Reforma Fiscal.[i]

Su gran preocupación no fueron las ganancias del marido. Su altruismo fue anteponer los intereses del Estado pues, según comentó para la prensa, lo que pretendía era proteger los bonos del Gobierno para financiar sus gastos ya que dichos bonos representan el 92% de las operaciones realizadas en la Bolsa. Esta muestra desinteresada de protección de los bienes públicos no fue comprendida por la Tesorera Nacional, Martha Cubillo, quien adujo dos razones fundamentales para oponerse. La primera era que afectaría directamente al Estado al colocar sus títulos a través de Tesoro Directo, pues es el mecanismo como negocia bonos de su deuda interna sin intermediarios. La otra era que se perdía el atractivo de negociar directamente con el Gobierno con lo que se acarrearía la posibilidad de depender de una sola “rueda de negociación”.[ii] En ese mismo artículo, el presidente de la Bolsa, José Rafael Brenes, desmiente a Camacho pues afirma que dicha recomendación no provenía de su empresa, como ella lo había planteado.

Hay una ética pública incapaz de comprender el altruismo de gente como Edna Camacho, como fue el caso del diputado José Ma. Villalta quien habló de tráfico de influencias y conflicto de intereses al punto de pedir su destitución. Sin embargo, para tranquilidad de Edna Camacho y de su marido, Carlos Alvarado y su Consejo de Gobierno, decidieron no asumir acciones en contra de la proponente. ¿Por qué y cómo iba a destituir por un hecho tan de poca monta? ¿Dónde quedó la fiscalización del uso de los recursos públicos? ¡Pura imaginación de malos patriotas pensar que semejante exoneración era un sabotaje al Estado!

El 5 de septiembre, en plena huelga contra el Combo Fiscal, cuando estalla la noticia de que la empresa del marido de Edna Camacho, Aldesa, le debía al Ministerio de Hacienda la suma de 809 millones de colones, algunos mal pensados fueron capaces nuevamente de acusarla de corrupción y pedir su destitución.

Qué falta de humanidad al pedir su destitución porque la empresa no era de Edna Camacho ni ella tiene nada que ver con las gestiones de su marido, como lo afirmó el ex ministro de comunicación, Juan Carlos Mendoza, cuando salió en defensa de su compañera de Consejo de Gobierno.[iii] Además, recalcó que trabaja con ética dentro de la función pública. En ese mismo medio, justificó que la jerarca no pudo responder este lunes porque estaba atendiendo un problema personal; el problema personal se prolongó porque, según el periodista, al día siguiente tampoco atendió.

Exactamente un año después, mayo 2019, estalla la noticia de que Edna Camacho representará a Costa Rica frente al BID. Nuevamente, la gente mal pensada, continúa haciendo asociaciones ilícitas y lo conecta con el escándalo en Aldesa y la red de cuido pues esto le permitirá a la pareja un gran respiro fuera del país. La mejor interpretación del nombramiento la realiza Pablo Barahona para una entrevista en el Diario Extra, de ahí tomamos:

¿Entonces en Costa Rica sí podrían enfrentar un proceso y responder por este, pese a dicho privilegio?

-Claro, si denuncian a doña Edna en Costa Rica o a su esposo se supone que deben enfrentar la ley, no obstante pueden alegar la inmunidad para ganar tiempo. De hecho, la mayoría de abogados que defienden este tipo de casos lo hacen. Eso va a provocar un retraso, de haber un proceso, porque los tribunales van a tener que estudiar el caso para concluir de forma correcta que la inmunidad diplomática que alcanzaría a Javier Chaves no aplica para los juicios que surjan en Costa Rica, y eso descartando que al final tengan que ampliarse otras denuncias que puedan recibirse de otras latitudes, como bien podría ser Estados Unidos donde muchos de los descalabros que pasan en las bolsas terminan litigándose en Nueva York y demás. Es decir, no lo podrían perseguir allá porque el hombre sí goza de inmunidad.

Esto puede ser muy mal visto por los ciudadanos.

-Se aprecia como un favor, es que es imposible que la opinión pública no lo interprete como tal. Además, le abre un boquete de desacreditación ciudadana al gobierno de Carlos Alvarado, ya de por sí más grande y dañino del que tenían. Yo no entiendo cómo se equivocan con tanta frecuencia y cómo el canciller Manuel Ventura no está advirtiendo todos estos hierros que vienen desde Casa Presidencial, del despacho del mismísimo Presidente y que les hace un gran daño a todos los implicados en esta fotografía, excepto al núcleo Camacho-Chaves que en este caso ahora se van a resguardar y alejar de todos los ruidos que tienen aquí en Costa Rica, en momentos en donde las aguas están tan tórridas para ellos y su grupo cercano porque los cuestionamientos no son menores y el hecho de que ella esté tan cercana al centro de poder en Casa Presidencial la ha vinculado más con todo lo referente a su marido, y que a esto le vayan a sumar una inmunidad diplomática, pues es difícil que se vea bien…[iv]

En fin, como dice un meme que circula por ahí, que se queden aquí pagando impuestos como brutos, que ella va a disfrutar de un sueldo con pasaporte diplomático y todo a Whashington, a costillas nuestras.

El gobierno del bicentenario, así con minúscula, chorrea sangre de indígenas mientras está de rodillas frente al dios capital, ¿500 años después?

(*) Isabel Ducca D.

