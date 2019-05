Trump afirma que su antiguo secretario de Estado es «tonto como una piedra»

Washington, 23 May. (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado al exsecretario de Estado Rex Tillerson de mentir en relación a su primer encuentro con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, y ha dicho de su antiguo aliado que es «tonto como una piedra».

«Rex Tillerson, un hombre que es ‘tonto como una piedra’ y que no estaba preparado ni equipado para ser secretario de Estado, se ha inventado la historia de que no me había preparado tanto como Vladimir Putin un encuentro con Hamburgo, Alemania», ha dicho Trump, en un mensaje de Twitter en el que ha recordado que Tillerson fue «despedido».

«No creo que Putin esté de acuerdo. ¡Mira cómo le va a Estados Unidos!», ha añadido este jueves el inquilino de la Casa Blanca.

Rex Tillerson, a man who is “dumb as a rock” and totally ill prepared and ill equipped to be Secretary of State, made up a story (he got fired) that I was out-prepared by Vladimir Putin at a meeting in Hamburg, Germany. I don’t think Putin would agree. Look how the U.S. is doing!

