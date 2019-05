Bajos precios, altos costos y sequía: tormenta perfecta para los cafetaleros de Costa Rica

San José, 24 may (Sputnik).- José Luis Porras, con 64 años de edad y 45 como cultivador de café en Costa Rica, sabe que cuando muera nadie en su familia continuará el negocio: los bajos precios en el mercado y los elevados costos de producción están llevando a los cafetaleros a vender sus terrenos y obligando a las cooperativas a pensar nuevas estrategias para incrementar su productividad y ganancias.

«Una vez que José Luis Porras patee el balde, que cuelgue las tenis (zapatillas deportivas), habrá que ver qué hace la familia con la finca, si no se ha vendido, porque yo soy el que mantengo el café», dice a Sputnik el veterano productor en su casa de la localidad de Grecia, a unos 45 kilómetros al oeste de la capital costarricense.

Porras aprendió a cultivar café con su padre, pero la tradición familiar seguramente se interrumpa cuando él ya no esté en condiciones de seguir ocupándose de su finca.

«Tengo cinco hijos, tres mujeres y dos varones. De los dos varones, uno ya es profesional, es ingeniero en electrónica, no se va a enredar por ahí. Y el otro, que está estudiando música, no lo veo que se vaya a hacer cargo de la finca. Si consigue un trabajo por allá, en la capital, le va a quedar más con ese salario que manteniendo la finca. Y no se van a ensuciar. Sentaditos en un escritorio se ganan el dinero más fácil», explica el productor.

Porras es propietario de la finca Santísima Trinidad, donde se encarga de todas las tareas relativas a la producción de café, y solo recibe ayuda de uno de sus hijos y de su esposa durante la recolección del fruto.

Es la única manera de que cierren los números.

«El gasto en mano de obra no le hago mucho número, porque es lo que sé hacer, entonces me queda un poquito de ganancia. Pero si tuviera que pagar todo lo que hay que meterle al café, no me quedaría nada en el fondo del canasto», dice. (Sputnik)