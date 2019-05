Duque crea comisión presidencial tras artículo de NYT sobre documento militar

Bogotá, 24 may (Sputnik). – El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este viernes la creación de una «comisión presidencial independiente» para que analice las órdenes y manuales de procedimiento de las Fuerzas Militares del país, luego de que el diario The New York Times (NYT) publicó un artículo en el que se afirmaba que las órdenes dadas a las tropas para aumentar los resultados de sus operaciones podría suponer un incentivo para los asesinatos extrajudiciales.

«He decidido conformar una comisión presidencial independiente, que haga un análisis riguroso de todas las órdenes, manuales y documentos operacionales, y que pueda evaluar con profundidad cómo esas normas, procedimientos y protocolos se ajustan a las normas internacionales y nacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario», dijo Duque vía streaming desde la Casa de Nariño (sede del Gobierno), en Bogotá.

El sábado, el diario estadounidense The New York Times publicó un artículo del periodista Nicholas Casey titulado ‘Las órdenes de matar del Ejército ponen en riesgo a civiles’, según el cual documentos privados del Ejército a los cuales tuvo acceso el reportero, así como los testimonios de tres militares, dejaban ver un posible impacto en el incremento de muertes extrajudiciales de civiles.

Asimismo, el artículo señala que la instrucción del alto mando militar compensaría con «incentivos» los logros alcanzados por las tropas, las cuales podrían «aliarse» con grupos criminales y paramilitares para mejorar la efectividad de las operaciones militares, igual que como sucedió en años anteriores durante las prácticas de los «falsos positivos».

Entre los años 2002 y 2008 (durante el gobierno del derechista Álvaro Uribe) brigadas del Ejército en todo el país asesinaron de manera extrajudicial a miles de civiles para reportarlos como guerrilleros caídos en combate, en lo que se conoce como casos de «falsos positivos», con los cuales los militares recibían ascensos y beneficios.

Los tribunales colombianos han condenado a más de 800 miembros del Ejército por ejecuciones extrajudiciales, en su mayoría soldados y suboficiales, mientras que las autoridades no han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre los altos mandos del Ejército colombiano y, por el contrario, han ascendido de rango a militares presuntamente implicados en ese tipo de hechos.

El domingo, Casey anunció que dejó el país luego de que recibió una serie de presiones por redes sociales como consecuencia de su artículo. (Sputnik)