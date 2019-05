El Gobierno estadounidense teme que el ‘Chapo’ escape de prisión y solicita a juez negarle ejercicio al aire libre

Nueva York, 25 may (RT/Sputnik).- La defensa del narcotraficante mexicano Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán solicitó al juez Brian Cogan permiso para que su cliente tenga dos horas a la semana de ejercicio al aire libre en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, pero el Gobierno estadounidense advirtió que hay riesgo de que se fugue.

En un oficio enviado al juez Cogan, el fiscal federal para el distrito este de Nueva York, Richard Donoghue, y el jefe de la división de Narcóticos del Departamento de Justicia, Arthur Wyatt, solicitan a la Corte que le nieguen las tres peticiones a la defensa del ‘Chapo’: tapones para los oídos, seis botellas de agua a la semana y al menos dos horas para hacer ejercicio al aire libre.

Prosecutors say Chapo could use earplugs, which he requested to cope with persistent ear pain, «as a ruse to ignore, or pretend not to hear, the guards’ orders.» pic.twitter.com/bbA1qPmqlu

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) 24 de mayo de 2019