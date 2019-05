Gobierno de Colombia niega que sabotee paz con FARC, como asegura The New York Times

Bogotá, 24 may (Sputnik). – El Gobierno de Colombia negó este viernes que esté obstaculizando la implementación del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las FARC, luego de que el diario estadounidense The New York Times (NYT) publicara una editorial según la cual la paz en el país «se estaría desintegrando» debido a las actitudes del Ejecutivo.

«No estamos saboteando el acuerdo, lo estamos fortaleciendo con implementación muy bien planeada y esfuerzos robustos. Somos respetuosos de todas las editoriales, pero en este caso The New York Times fue bastante superficial en las fuentes que consultó», escribió en Twitter el alto Consejero de la Presidencia para la Estabilización y la Consolidación de la paz, Emilio Archila.

La editorial, titulada ‘La paz de Colombia es muy preciosa como para abandonarla’, señala que «aunque las FARC se ha desarmado y muchos de sus soldados han regresado a la vida civil, el Gobierno ha ignorado en gran parte su promesas que eran vitales para el acuerdo, como llevar ayuda y desarrollo a las zonas rurales».

«Hoy, casi tres años después, y con la nación liderada por oponentes de los acuerdos, la paz se estaría desintegrando, lo cual sería un desastre para el país, para la región y para la causa de la democracia», sostiene el prestigioso diario estadounidense.

Asimismo, sostiene que al menos tres mil guerrilleros han retomado las armas y que el alto mando del Ejército ha ordenado incrementar los ataques contra grupos rebeldes y criminales, lo que ha generado temor «entre algunos oficiales de que tales tácticas puedan conducir a la muerte de civiles».

Archila respondió al respecto que «el total de excombatientes acreditados por la Oficina del Alto Comisionado de Paz fue de 13.000», y que en el censo a excombatientes que se hizo este año con la Agencia para la Reincorporación Nacional (ARN) fue de 10.000, por lo que «es irresponsable pensar que los 3.000 que no están en el censo volvieron a delinquir».

La editorial del NYT también sostiene que «el gobierno de (Iván) Duque y sus aliados de derecha han saboteado un progreso pacífico bajo el acuerdo en el que los guerrilleros debían trabajar con el gobierno en la sustitución de cultivos de coca», ya que, sostuvo, el Gobierno recortó el presupuesto para tales programas.

El escrito también afirma que el gobierno de Duque impulsa una reforma de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, tribunal de paz) para que se castigue con dureza a los guerrilleros, lo que, «por sí solo, podría acabar con los acuerdos».

Por último, la editorial hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos para que apoye la implementación de la paz en Colombia, ya que no hacerlo sería como darse «un disparo en la cabeza», y recordó que la administración de Donald Trump ha intentado recortar la ayuda para el país y amenaza con descertificarlo debido al aumento de cultivos de coca. (Sputnik)