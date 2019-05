La ONU advierte de que una de cada tres mujeres sufre violencia sexual a lo largo de su vida

Naciones Unidas, 25 May. 2019 (Europa Press).- Una de cada tres mujeres sufre violencia sexual durante su vida, que afecta también a niños y hombres y se convierte en un riesgo que aumenta en el contexto de crisis humanitarias causadas por conflictos o desastres naturales, según ha informado este viernes Naciones Unidas.

La ONU ha informado además de que en situaciones de crisis, una de cada cinco mujeres refugiadas o desplazadas internas es víctima de esta violencia.

Ante esta situación, un grupo de 21 donantes internacionales ha anunciado su decisión de donar más de 350 millones de dólares entre 2019 y 2020 con el objetivo de acabar con la violencia sexual y de género.

El anuncio se ha producido tras la primera conferencia sobre esta asunto, organizada en Oslo por los gobiernos de Noruega, Irak, Somalia, y Emiratos Árabes Unidos junto a Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

Además han decidido realizar una financiación no asignada y básica para los socios humanitarios que trabajan para prevenir y responder a la violencia sexual en conflicto, según ha ratificado la ONU en un comunicado.

Naciones Unidas ha recalcado que actualmente tan solo un uno por ciento de todos los fondos destinados a la ayuda se utilizan para proteger a los 140 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria alrededor del mundo, de las cuales 35 millones son mujeres y niñas en edad reproductiva.

«La violencia sexual y de género ya no es un horror oculto», ha manifestado el jefe de la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU, Mark Lowcock. «Realmente no hay excusa para no actuar ante este fenómeno abominable en las crisis humanitarias. Los supervivientes y las personas en riesgo en todo el mundo necesitan un apoyo material y tangible cerca de donde viven», ha destacado durante el encuentro.

«Espero escuchar promesas de más fondos para las organizaciones de mujeres y otras personas que trabajan en primera línea. Muchos de estos y otros grupos humanitarios se financian a través de planes conjuntos humanitarios y de refugiados o reciben apoyo de fondos mancomunados coordinados por las Naciones Unidas», ha concluido Lowcock.

Durante la conferencia, los asistentes han elaborado una serie de compromisos para establecer marcos legales, de prevención y respuesta a la violencia sexual, así como de liderazgo y coordinación para ofrecer servicios específicos y cuidados a los supervivientes en todas las crisis humanitarias actuales.

Evolución de la violencia sexual

La ONU ha explicado que la situación respecto a la violencia sexual y de género en conflictos ha evolucionado en los últimos años. Si bien antes se percibía como un «producto de guerra», en la actualidad se reconoce como un «arma y un crimen».

En muchas ocasiones los supervivientes se enfrentan al rechazo social que aumenta su vulnerabilidad ante más abusos y explotación, según Naciones Unidas. Por esa razón, ha aconsejado que la prevención y la respuesta se centren en las necesidades de los afectados y les permitan participar.

«La comunidad internacional debe hacer más para apoyar a los supervivientes y a las personas en riesgo de violencia sexual y de género, y para poner fin a la impunidad que alimenta esta pandemia mundial», ha señalado la directora ejecutiva del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), Natalia Kanem.

Asimismo ha explicado que el UNFPA se encuentra en «primera línea» coordinando los esfuerzos de prevención y respuesta y ofreciendo junto a sus socios atención médica sexual y reproductiva para salvar vidas y servicios especializados a supervivientes en países afectados por este tipo de situaciones.

Aún así ha lamentado que dadas las circunstancias, las necesidades crecientes superan los recursos actuales por lo que se necesita un financiamiento a más largo plazo para construir una respuesta más efectiva. «Esperamos que aumente la voluntad política y los compromisos financieros para las mujeres, las niñas y todas las sobrevivientes, para fortalecer la prevención y proteger a todas las personas en riesgo», ha añadido.

Ley de delitos sexuales en Somalia

Durante la conferencia, la ministra de Desarrollo de las Mujeres y los Derechos Humanos, Deqa Yasin, ha alabado el proyecto de ley de delitos sexuales propuesto al Parlamento Federal en Somalia, un proyecto que supondría crear la primera legislación en el país específica sobre violencia sexual y de género.

«La aprobación de este proyecto de ley crucial por parte del gabinete de mi país muestra el compromiso de nuestro gobierno de brindar justicia a las sobrevivientes de violencia sexual», ha destacado.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraquí, Mohamed Ali Alhakim, ha asegurado que todos los programas y planes que implementan para lograr niveles más altos de desarrollo en las sociedades serán «ineficaces mientras las mujeres sean víctimas de violencia sexual y de género».

«Se pueden conseguir grandes logros cuando las mujeres se empoderan y se convierten en figuras líderes de nuestras sociedades», ha recalcado.