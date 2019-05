La ex jefa de los Conservadores en el Parlamento Andrea Leadsom presenta su candidatura para suceder a May

Londres, 25 May. 2019 (Europa Press).- La ex jefa de los Conservadores en el Parlamento británico Andrea Leadsom ha confirmado su intención de presentar su candidatura para suceder a la primera ministra británica, Theresa May, al frente del partido y del país cuando ésta abandone el cargo el próximo 7 de junio.

En declaraciones al dominical ‘The Sunday Times’, Leadsom ha asegurado que, de ser elegida primera ministra, Reino Unido abandonaría la UE en octubre «con o sin un acuerdo».

Horas antes de Leadsom el ex minstro de Exteriores para el Brexit Dominic Raab también ha anunciado que se postula a un cargo al que también aspiran el ex ministro de Exteriores y favorito Boris Johnson, el ministro de Exteriores Jeremy Hunt, el ministro para el Desarrollo Internacional Rory Stewart, el ministro de Salud Matt Hancock, y la ex ministra de Trabajo y Pensiones Esther McVey.